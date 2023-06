CALGARY, AB, le 30 juin 2023 /CNW/ - BMO et Immigrant Services Calgary (ISC) célèbrent l'ouverture d'une nouvelle succursale à l'intérieur du Gateway Newcomer Centre d'ISC, situé au centre-ville de Calgary. Cette relation stratégique exclusive offre aux nouveaux arrivants des services bancaires transparents, des conseils personnalisés et les ressources d'apprentissage nécessaires pour les aider à améliorer leurs finances alors qu'ils entament le prochain chapitre de leur vie.

Les nouveaux arrivants peuvent désormais recevoir des conseils fiables sur l'installation à Calgary, les possibilités d'emploi et des sujets financiers essentiels tels que l'établissement d'antécédents de crédit, l'adoption d'habitudes d'épargne et la constitution d'un patrimoine à long terme, à la succursale de BMO située à l'intérieur du Gateway Newcomer Centre. Le personnel de BMO est disponible sur place pour répondre aux questions et offrir des services en anglais, en mandarin, en ukrainien et en russe afin d'aider les nouveaux arrivants au début de leur parcours d'établissement. Si le personnel sur place n'est pas en mesure d'aider dans la langue choisie, la succursale peut diriger les clients vers un autre professionnel de BMO, où la Banque offre des services dans plus de 15 langues à Calgary.

En plus d'offrir des services bancaires et des conseils financiers, BMO sera l'un des principaux commanditaires des prix Immigrants of Distinction d'ISC.

« Avec l'ouverture de cette nouvelle succursale, nous allons à la rencontre de nos clients là où ils se trouvent et leur offrons des outils et des ressources pratiques qui les aideront à réussir pour les années à venir, a indiqué John MacAulay, président régional, Prairies et Centre, BMO. La possibilité d'installer une nouvelle succursale de BMO dans le Gateway Newcomer Centre est une étape importante pour soutenir les nouveaux arrivants au début de leur parcours d'établissement et leur donner les moyens de progresser dans la construction de leur nouvelle vie en Alberta. »

« BMO s'est engagé à soutenir les nouveaux arrivants par tous les moyens possibles dans leur adaptation à la vie au Canada, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. Outre les outils bancaires numériques de pointe, les programmes de littératie financière et d'autres ressources, notamment le programme Nouveau commencement avec BMO, l'ouverture de cette nouvelle succursale au Gateway Newcomer Centre souligne l'engagement de BMO à aider les nouveaux arrivants au Canada à améliorer leurs finances. »

« S'assurer que nos clients nouveaux arrivants ont un accès facile aux services vitaux est de la plus haute importance pour Immigrant Services Calgary, a souligné Shirley Philips, chef de la direction intérimaire, Immigrant Services Calgary. En tant qu'organisme visant à libérer le potentiel économique des nouveaux arrivants, nous sommes ravis de partager les locaux de BMO dans notre Gateway Newcomer Centre, au centre-ville de Calgary. Ce partenariat unique reconnaît l'importance de mettre les nouveaux arrivants en contact avec des ressources financières, y compris des programmes de littératie financière et des produits bancaires, afin de les aider à s'établir et à réussir dans leur nouveau pays. »

BMO aide les nouveaux arrivants au Canada à améliorer leurs finances :

Pour savoir comment BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, consultez www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers/.

