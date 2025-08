MONTRÉAL, le 1er août 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui qu'il entend fractionner les parts de certaines séries de plusieurs fonds négociés en bourse de répartition de l'actif de BMO (les « FNB BMO »), qui sont cotés et se négocient à la Bourse de Toronto (la « TSX »).

« En réduisant récemment les frais et en annonçant aujourd'hui ces fractionnements de parts, BMO Gestion d'actifs est fidèle à son engagement de rendre ses FNB de répartition de l'actif encore plus accessibles aux investisseurs canadiens », a indiqué Sara Petrcich, chef, FNB et placements non traditionnels, BMO Gestion mondiale d'actifs.

Chaque fractionnement de parts sera payable le 15 août 2025 (la « date de paiement ») aux détenteurs de parts inscrits du FNB BMO applicable le 13 août 2025 (la « date d'inscription »). Les parts de chaque FNB BMO se négocieront comme factures exigibles, comme décrites ci-dessous, à compter de l'ouverture de la TSX le 13 août 2025 jusqu'à la clôture de la TSX le 15 août 2025 inclusivement (la « période de facturation prévue »). Chaque FNB BMO concerné commencera à être négocié à la TSX sur une base ajustée en fonction du fractionnement le 18 août 2025.

Le « ratio de fractionnement » indiqué dans le tableau ci-dessous correspond au nombre de parts qu'un porteur de parts du FNB BMO concerné détiendra après le fractionnement par rapport au nombre de parts de ce FNB BMO détenues par le porteur avant le fractionnement.

FNB Séries de parts Symbole Ratio de fractionnement FNB BMO Conservateur Parts en $ CA ZCON 3 pour 1 FNB BMO Équilibré Parts en $ CA ZBAL 3 pour 1 Parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe ZBAL.T 3 pour 1 FNB BMO Croissance Parts en $ CA ZGRO 3 pour 1 Parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe ZGRO.T 3 pour 1 FNB BMO toutes actions Parts en $ CA ZEQT 3 pour 1 FNB BMO revenu mensuel* Parts en $ US ZMI.U 3 pour 1 FNB BMO ESG Équilibré Parts en $ CA ZESG 3 pour 1

* Les parts en $ CA de ce FNB, qui se négocient sous le symbole ZMI, ne feront pas l'objet d'un fractionnement.

Les détenteurs de parts de chacune des séries de parts indiquées dans le tableau ci-dessus recevront deux parts supplémentaires de la série de parts applicable du FNB BMO pour chaque part du FNB BMO qu'ils détiennent à cette date.

Les fractionnements de parts augmentent le nombre de parts en circulation de chaque FNB BMO concerné, tout en réduisant simultanément le prix unitaire. Lorsqu'un fractionnement de parts a lieu, la valeur liquidative par part est réduite du ratio de fractionnement, ce qui n'a aucune incidence sur la valeur marchande de la position en parts d'un investisseur. Le coût par part d'un investisseur est également réduit du même ratio de fractionnement, bien que le montant total de ses coûts reste inchangé. Le fractionnement de parts n'est pas une opération imposable.

Les procédures de négociation des factures exigibles de la TSX s'appliqueront à chaque fractionnement des parts des FNB BMO. Une facture exigible est un droit rattaché à des titres cotés en bourse faisant l'objet d'une opération sur titres, telle qu'un fractionnement de parts. Toutes les transactions exécutées sur la TSX pendant la période de facturation prévue seront identifiées afin de garantir que les acheteurs des parts du FNB BMO concerné bénéficient du droit au fractionnement des parts applicable. La date de rachat des factures exigibles devrait être le 18 août 2025.

Renseignements à l'intention des investisseurs

Les détenteurs de parts des FNB BMO n'ont aucune mesure à prendre pour que ces opérations prennent effet, et les comptes de courtage seront automatiquement mis à jour pour refléter le ou les fractionnements.

Un courtier peut prendre plusieurs jours pour refléter ces transactions dans le compte d'un détenteur de parts (la « période de règlement »). Toutefois, les parts des FNB BMO peuvent toujours être négociées pendant la période de règlement. BMO Gestion d'actifs recommande aux investisseurs de contacter leur courtier s'ils souhaitent négocier des parts post-fractionnement pendant la période de règlement.

Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, consultez www.fnbbmo.com.

Les placements dans les FNB BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié du FNB BMO. Les FNB MBO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

