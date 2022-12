Ce court métrage d'animation raconte l'histoire touchante d'un jeune huard qui retrouve sa famille pour les Fêtes

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada célèbre les Fêtes avec une nouvelle publicité émouvante qui enchantera tous les Canadiens par son message évoquant le bonheur de retrouver les siens. Le court métrage d'animation, dont le lancement a lieu aujourd'hui partout au Canada, met en vedette un jeune huard séparé de sa famille pendant le périple annuel vers le Sud pour fuir l'hiver. Il finit par retrouver les siens d'une manière inattendue qui ne manquera pas de surprendre et de ravir tous les Canadiens.

Air Canada célèbre les Fêtes avec une nouvelle publicité émouvante qui enchantera tous les Canadiens par son message évoquant le bonheur de retrouver les siens. (Groupe CNW/Air Canada)

Ensemble pour de joyeuses Fêtes s'ouvre sur une scène où le jeune huard et sa famille s'envolent dans le ciel canadien, alors que de fortes rafales lui font perdre son chemin. Mais tout n'est pas perdu. Après un atterrissage réussi dans un lieu qui lui est inconnu, le jeune huard fait connaissance avec un nouvel ami et vivra des moments inoubliables. Dans la dernière scène, le huardeau est réuni avec toute sa famille, accompagné de son nouvel ami, pour nous rappeler le bonheur de retrouver les siens pour des Fêtes joyeuses.

La musique de deux artistes canadiennes accompagne la publicité : Where You Are de Tenille Townes, l'une des chanteuses country canadiennes les plus acclamées par la critique, et Les échardes de Charlotte Cardin, lauréate de quatre prix Juno en 2022. Leurs chansons et paroles émouvantes composent la bande sonore de notre récit.

« C'est pour nous une tradition d'utiliser la magie et l'émerveillement dans les histoires de nos publicités du temps des Fêtes, car c'est l'une des périodes les plus célébrées et les plus chaleureuses de l'année, a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques, d'Air Canada. Air Canada est très fière d'être la société aérienne qui joue un rôle dans les retrouvailles des familles et des amis pour les aider à célébrer ces moments spéciaux. »

Le lancement de la publicité Ensemble pour de joyeuses Fêtes, produite en collaboration avec FCB Canada, a lieu aujourd'hui sous plusieurs formats. Deux versions de 90 et 60 secondes seront présentées dans les salles de cinéma, deux de 60 et 30 secondes seront diffusées à la télévision partout au Canada, et celles de 30 et 15 secondes, dans les médias sociaux et sur les plateformes numériques.

