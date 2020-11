Dirigeante axée sur les employés, M me Twiner mettra à profit sa vaste expérience de travail auprès d'entreprises novatrices, dont Facebook, Instagram et Google. Elle est actuellement consultante en marketing et stratégie numériques et conseillère chez Relentless Venture Fund, firme spécialisée dans le capital de démarrage et le financement des solutions technologiques optimisant la santé, l'activité et la longévité.

« Le succès de notre combat contre les maladies du cœur et l'AVC dépend de notre capacité à mobiliser les gens de partout au pays et à les sensibiliser à l'urgence de notre cause. Maintenant plus que jamais, nous menons cette mission sur les plateformes numériques, explique Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. L'expertise d'Alison dans l'élaboration de stratégies d'adaptation à l'univers numérique changeant nous sera extrêmement utile à cette étape de notre évolution, alors que nous cherchons à élargir notre utilisation des outils technologiques et des nouvelles plateformes pour promouvoir la santé, sauver des vies et améliorer le rétablissement. »

La relation de Mme Twiner avec Cœur + AVC remonte à son enfance, alors qu'elle faisait du porte-à-porte avec sa famille pour sensibiliser les gens au travail de l'organisme et amasser des fonds pour la recherche. Aujourd'hui, c'est son savoir-faire entrepreneurial et technologique qui lui permettra de continuer à soutenir la mission de Cœur + AVC et elle se réjouit de l'occasion qui lui est offerte de sensibiliser les gens et de renforcer en ligne les mêmes liens que ceux qu'elle pouvait établir en faisant du porte-à-porte.

« Je me souviens bien du porte-à-porte que j'ai fait pour Cœur + AVC dans mon quartier alors que je n'étais qu'une jeune fille. Cette expérience m'a permis de me rapprocher de ma communauté en écoutant les témoignages des gens et en leur parlant de l'impact du travail de l'organisme », se rappelle Mme Twiner. « Les maladies du cœur et l'AVC ont frappé ma famille tout comme tant d'autres familles au pays. C'est un privilège pour moi d'ainsi boucler la boucle, de continuer à servir cette organisation en tant que nouvelle présidente et de l'aider à trouver des solutions d'affaires pour donner de l'espoir aux gens. Je veux encourager les gens à se rassembler et à s'engager aux côtés de Cœur + AVC pour combattre ces maladies. »

Mme Twiner succédera au Dr Andrew Pipe, président sortant du conseil, qui siègera désormais au conseil d'administration national de Cœur + AVC à titre d'ancien président. Le Dr Pipe est un expert mondial et un infatigable militant de la lutte contre le tabagisme. Il a apporté une contribution considérable à nos efforts visant à protéger les jeunes contre le vapotage, à interdire la publicité d'aliments et de boissons ciblant les enfants, à imposer l'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages et à adopter un régime d'assurance-médicaments national et universel.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, à la prévention et à des politiques publiques.

Cœur + AVC a récemment lancé une nouvelle campagne, Combattons ensemble, visant à unir les citoyens du pays dans la lutte contre les multiples enjeux liés aux maladies du cœur et l'AVC. Apprenez-en plus à ce sujet et combattez avec nous les maladies du cœur et l'AVC.

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Renseignements: Teresa Roncon, Gestionnaire principale, Communications, [email protected], cell. : 416 937-5307

Liens connexes

https://www.heartandstroke.ca/