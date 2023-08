Les compteurs d'énergie intelligents, combinés à un tableau de bord central de données, donnent un aperçu détaillé de la consommation d'énergie des bâtiments, permettant ainsi aux utilisateurs d'atteindre des objectifs d'économie d'énergie et de développement durable.

DENVER, 1er août 2023 /CNW/ -- Redaptive, le chef de file des solutions d'énergie en tant que service (EaaS, Energy-as-a-Service), a annoncé aujourd'hui une nouvelle plateforme numérique qui suit et analyse les données sur la consommation d'énergie des bâtiments afin de fournir des renseignements pratiques aux gestionnaires d'installations et aux professionnels de l'énergie et du développement durable. La solution, Redaptive ONE, évalue le rendement des bâtiments, simplifie les rapports sur la durabilité et aide à maximiser les économies d'énergie.

Redaptive ONE : technologie de compteurs intelligents pour l’électricité, le gaz et l’eau IdO qui permet d’établir un tableau de bord de données en temps réel pour les portefeuilles de bâtiments des gestionnaires d’installations et d’énergie.

La plupart des entreprises ayant un important portefeuille immobilier multiétats doivent recueillir et interpréter des données dans des dizaines de bâtiments. Cela signifie qu'elles doivent trier des dizaines de factures d'eau, de gaz et d'électricité pour suivre la consommation totale. Le tableau de bord de compteurs et de données de Redaptive ONE offre une fenêtre en temps réel sur la consommation dans l'ensemble des portefeuilles de bâtiments, ce qui permet d'économiser en moyenne 50 % sur les coûts de déclaration et le temps nécessaire pour recueillir et interpréter les données, en plus d'économiser entre 5 % et 15 % sur les dépenses des services publics.

« Redaptive ONE représente le prochain grand saut pour l'offre de services de Redaptive, a déclaré Arvin Vohra, chef de la direction de Redaptive. Grâce à Redaptive ONE, nous fournissons à nos clients des données transparentes, des rapports ESG plus faciles et la capacité de valider les économies générées par les mises à niveau EaaS qu'ils installent chez nous. »

Tout d'abord, Redaptive installe des compteurs pour mesurer la consommation d'électricité, d'eau et de gaz, ce qui permet aux gestionnaires de bâtiments d'avoir la visibilité nécessaire pour optimiser l'équipement d'économie d'énergie et de production d'énergie et pour apporter des améliorations opérationnelles éclairées.

Les chefs de file en matière de développement durable peuvent ensuite tirer parti du module de données sur le développement durable de la plateforme, qui est intégré en toute transparence avec Energy Star Portfolio Manager ou un logiciel de suivi d'API tiers afin de simplifier les rapports sur l'énergie et l'analyse comparative. Pour les propriétaires de biens immobiliers commerciaux et logistiques, par exemple, cette capacité s'est révélée extrêmement précieuse, car ils n'ont habituellement pas accès de manière directe aux données sur la consommation des services publics des locataires pour les bâtiments qu'ils gèrent.

« Grâce aux compteurs Redaptive et à la plateforme Redaptive ONE, notre équipe peut facilement suivre et surveiller les données de consommation, par bâtiment, sur l'ensemble de notre portefeuille pour l'eau, le gaz et l'électricité. Avant Redaptive ONE, la collecte des données était un processus lent, manuel et chronophage. Cette solution en temps réel permet également de déceler des modèles de consommation incohérents et d'envoyer automatiquement des alertes qui, au bout du compte, créent des bâtiments plus sécuritaires et plus sains en permettant de repérer les fuites et les systèmes de construction qui fonctionnent à des intervalles hors pointe, a déclaré Spencer Gerberding, associé chez WPT Capital Advisors. Comme autre avantage, nous utilisons ces données pour mobiliser nos locataires afin de promouvoir des projets d'immobilisations écoénergétiques qui décarbonisent nos bâtiments et aident nos locataires à atteindre leurs objectifs de développement durable. »

La plateforme Redaptive ONE a été mise en œuvre à grande échelle dans 18 emplacements, gérés par WPT Capital Advisors, en seulement cinq mois. Ils ont obtenu un accès facile à leurs données sur la consommation d'énergie pour les rapports continus sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et le GRESB sans avoir à recueillir et déchiffrer les factures de services publics de leurs locataires. En savoir plus sur notre travail avec WPT dans notre étude de cas .

« Des dizaines de nos clients, comme WPT Capital Advisors, ont été les premiers à adopter notre plateforme Redaptive ONE. Nous sommes très heureux de pouvoir mettre cette technologie dont nous avons grandement besoin sur le marché, a déclaré Arvin Vohra. Alors que nous continuons d'élargir les capacités de Redaptive ONE, nous pouvons habiliter davantage les clients à apporter des changements significatifs et à libérer un avenir durable. »

Le lancement de la solution Redaptive ONE fait suite à la récente collecte de fonds de 250 millions de dollars de Redaptive auprès de CPP Investments, de Honeywell , de CBRE, de Linse Capital et d'autres. Ces contributions ont permis à Redaptive de continuer à soutenir les entreprises clientes au moyen de programmes de production d'énergie et d'efficacité énergétique axés sur les données afin de réduire leurs émissions et d'atteindre leurs objectifs de durabilité.

Planifiez une démonstration pour en apprendre davantage sur la solution Redaptive ONE et le tableau de bord.

Visionnez notre vidéo d'introduction à ONE Redaptive .

À propos de Redaptive

Redaptive est un chef de file du secteur d'énergie en tant que service (EaaS, Energy-as-a-Service) qui finance et installe des équipements économes en énergie et générateurs d'énergie. Les programmes de Redaptive aident de nombreuses organisations parmi les plus complexes du monde à réduire le gaspillage d'énergie, à optimiser les coûts, à réduire les émissions de carbone et à atteindre leurs objectifs de durabilité dans l'ensemble de leur portefeuille immobilier. Grâce à Redaptive, les clients peuvent surmonter rapidement les obstacles liés aux capitaux et aux ressources pour réaliser des économies d'énergie, tout cela grâce à des données continues alimentées par la technologie exclusive des compteurs Redaptive. Redaptive a été fondée en 2015 et elle a son siège social à Denver, au Colorado. Pour en savoir plus : Redaptive.com .

À propos de WPT Capital Advisors

WPT Capital Advisors (WPT) est une société de développement immobilier et de gestion de placements axée sur le secteur américain des entrepôts industriels et de la distribution. WPT exploite une plateforme de gestion entièrement intégrée qui a une longue histoire dans tous les aspects de l'immobilier logistique, en investissant dans diverses stratégies au moyen de véhicules d'investissement publics et privés. WPT, dont le siège social est situé à Minneapolis, au Minnesota, et qui a des bureaux d'investissement en Californie et au Tennessee, gère actuellement des actifs d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars américains pour le compte de divers partenaires d'investissement mondiaux. Pour en savoir plus : wptcapital.com

