Cet appui stratégique de la CDPQ et de Nuveen permet à Redaptive d'étendre rapidement sa présence et de tirer parti de sa plateforme EaaS comme moteur de croissance.



DENVER, le 8 mai 2025 /CNW/ -- Redaptive , un prestataire de services énergétiques à la demande (EaaS) de premier plan, annonce aujourd'hui la signature d'une facilité de crédit de 650 M$ (903 M$ CA) de la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, et de Nuveen, le gestionnaire de placements de TIAA. Cette facilité renforce la capacité de Redaptive à faire évoluer sa plateforme novatrice, à répondre à la demande croissante des clients et à fournir une valeur commerciale mesurable grâce à l'efficacité énergétique, à la production d'énergie renouvelable et à l'optimisation du rendement énergétique des bâtiments fondée sur les données.

Nuveen a TIAA Company

Redaptive peut maintenant accroître ses investissements dans les infrastructures physiques dans de vastes portefeuilles d'entreprises, permettant à ses clients de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer la résilience et d'atteindre leurs objectifs de croissance et de durabilité à long terme, sans nécessiter de déploiement de capital ou d'opérations complexes pour l'utilisateur final. La plateforme de Redaptive combine des structures financières flexibles, des informations alimentées par l'intelligence artificielle et une technologie de comptage brevetée pour transformer l'énergie et l'infrastructure en moteurs stratégiques d'efficacité et de rendement.

« Cette nouvelle facilité de crédit représente un vote de confiance à la fois pour notre équipe et notre mission », a déclaré Matt Gembrin, directeur financier de Redaptive. « Les entreprises sont soumises à une pression croissante pour moderniser leurs infrastructures tout en préservant leur agilité financière. Notre modèle prouve qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre l'efficacité opérationnelle, la discipline d'allocation des ressources et la durabilité, mais qu'il est possible d'atteindre les trois. »

Facilité de crédit de 650 M$ de la CDPQ et de Nuveen pour accélérer les initiatives d'optimisation énergétique

Redaptive utilisera ce capital pour continuer à soutenir ses entreprises clientes avec des programmes d'efficacité et de production d'énergie basés sur les données, incluant des solutions de CVC, d'éclairage à DEL, d'énergie solaire, de stockage et de comptage, ainsi que d'autres améliorations pouvant être déployées à grande échelle dans des portefeuilles répartis sur plusieurs sites. Ce financement supplémentaire permettra à Redaptive d'élargir sa portée, d'accroître le nombre de projets déployés et de perfectionner ses solutions aux États-Unis, au Canada et dans diverses régions d'Europe.

« Redaptive est un acteur de premier plan dans l'aide apportée à ses clients pour adopter des solutions énergétiques et électriques qui réduisent les coûts et la consommation d'énergie, tout en transformant la manière dont les industries abordent la durabilité », a déclaré Don Dimitrievich, directeur du secteur du financement des infrastructures énergétiques de Nuveen. « Notre investissement témoigne de notre confiance en la capacité de Redaptive à déployer ses activités tout en réduisant les émissions de carbone à l'échelle mondiale. »

Avancée stratégique vers la durabilité, la résilience et des résultats évolutifs

Cette nouvelle facilité de financement de la CDPQ et de Nuveen met en lumière la capacité de Redaptive à réaliser des progrès importants vers la décarbonation, tout en aidant ses clients à instaurer des opérations plus résilientes et efficaces. Redaptive continue de fixer de nouvelles normes en matière d'efficacité énergétique, d'innovation pour la durabilité et de solutions énergétiques évolutives pour ses clients, grâce à sa solution à la demande et à sa plateforme de données Redaptive ONE. Avec ce nouvel appui, Redaptive est bien placée pour accélérer le déploiement de sa plateforme sur de nouveaux marchés et catégories de solutions, consolidant son rôle de partenaire de confiance pour les entreprises en transition énergétique.

« La CDPQ et Nuveen sont des partenaires précieux dans notre parcours, et nous sommes reconnaissants de leur confiance en la vision de Redaptive », a confié Arvin Vohra, PDG de Redaptive. « Cet appui additionnel de la part de deux investisseurs mondiaux nous permet d'accroître notre impact, de proposer nos solutions programmatiques à davantage de clients et d'accélérer la transition vers un avenir plus durable. »

Récemment, le service énergétique à la demande de Redaptive s'est distingué comme l'un des « Meilleurs produits de l'année » lors des prestigieux E+E Leader Product & Project Awards . Les juges ont salué Redaptive comme un exemple exceptionnel d'innovation dans le domaine de la durabilité et des infrastructures.

Pour en apprendre davantage, visitez https://redaptive.com/ .

À propos de Redaptive

Redaptive est un prestataire de services énergétiques à la demande qui permet à des entreprises commerciales et industrielles issues du Fortune 500 de transformer l'infrastructure d'actifs physiques en un moteur stratégique de croissance et d'efficacité, réunissant capital, intelligence et rendement. Fondée en 2015 et basée à Denver, au Colorado, Redaptive finance et déploie des systèmes d'économie et de production d'énergie dans de vastes portefeuilles immobiliers diversifiés. Ses programmes aident les entreprises à réduire le gaspillage d'énergie, les émissions de carbone et les coûts d'exploitation, en soutenant des objectifs commerciaux plus larges tels que la résilience opérationnelle, la performance financière et la durabilité à long terme. Grâce à des structures de financement flexibles, à l'optimisation du rendement des actifs et à l'intelligence artificielle, Redaptive permet aux organisations de développer des solutions à haut rendement énergétique plus rapidement et plus efficacement. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site Redaptive.com .

À propos de Nuveen

Nuveen, gestionnaire de placements de TIAA, propose une gamme complète de solutions d'investissement axées sur les résultats, conçues pour garantir les objectifs financiers à long terme des investisseurs institutionnels et individuels. Au 31 décembre 2024, Nuveen détenait 1,3 T$ d'actifs sous gestion et exerçait ses activités dans plus de 32 pays. Ses spécialistes en investissement offrent une expertise approfondie dans une gamme étendue d'investissements traditionnels et alternatifs par le biais d'un large éventail de véhicules et de stratégies personnalisées. Pour plus d'information, consultez le site www.nuveen.com.

Contact médias

Jimmy Rogers

Redaptive

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2536368/Redaptive_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2682259/Redaptive__Nuveen_Logo.jpg

SOURCE Redaptive