Cet investissement stratégique permettra à Redaptive d'élargir rapidement sa clientèle et de réaliser des progrès significatifs vers l'atteinte de ses objectifs de carboneutralité

DENVER, 23 octobre 2024 /CNW/ - Redaptive, fournisseur de premier plan d'énergie en tant que service (EaaS), a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un autre investissement en actions de 100 millions de dollars de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPC). Cette injection stratégique de capitaux permettra à Redaptive d'accélérer la croissance de ses projets et d'améliorer son offre de services afin de mieux servir sa clientèle en croissance rapide et son écosystème de promoteurs et d'entrepreneurs en rendement énergétique pour répondre à leur demande croissante de décarbonisation et réaliser des progrès significatifs vers leurs objectifs de carboneutralité.

La nécessité de la décarbonisation n'a jamais été aussi évidente. En 2023, les émissions mondiales de carbone provenant des combustibles fossiles ont atteint un niveau record, augmentant de 1,5 % par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie. Le secteur du bâtiment et de la construction à lui seul représentait 37 % de ces émissions. Redaptive s'associe à de grandes entreprises pour les aider à atteindre leurs objectifs de carboneutralité grâce à des améliorations entièrement financées, de bout en bout, en matière d'économies d'énergie et d'énergies renouvelables. Les solutions technologiques exclusives de l'entreprise sont utilisées par plus de 40 entreprises du classement Fortune 500, dont McKesson, Iron Mountain et Saint-Gobain.

Redaptive permet aux organisations d'accélérer la réalisation de leurs objectifs en matière de durabilité, d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de carbone, facilement et à grande échelle. Spécialisée dans les grandes entreprises commerciales et industrielles, Redaptive offre une solution complète qui gère tous les aspects des programmes d'efficacité énergétique à long terme, des diagnostics au développement de projets en passant par le financement, l'approvisionnement, la gestion de projets et le suivi. Ces programmes, qui s'étendent généralement sur 5 à 15 ans, sont mis en œuvre sans coût initial pour les clients grâce à un modèle d'économies partagées, dans le cadre duquel Redaptive partage les économies réalisées grâce à la réduction de la consommation d'énergie. En outre, la technologie exclusive de comptage de Redaptive fournit aux clients des données énergétiques en temps réel au niveau des actifs, ce qui les aide à mieux comprendre et contrôler leur consommation d'énergie.

« Investissements RPC a reconnu le succès obtenu par Redaptive en matière de transformation de la gestion de l'énergie pour les entreprises et a augmenté sa participation afin de stimuler la poursuite de notre croissance », a déclaré Arvin Vohra, chef de la direction de Redaptive. « Cet investissement témoigne de la force de notre équipe et de l'impact que nous avons sur

l'industrie. « Avec Investissements RPC comme partenaire, nous sommes maintenant en mesure d'accélérer notre mission et d'aider un plus grand nombre d'organisations à surmonter les obstacles à l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions de carbone. »

Cette nouvelle intervient suite à l'embauche par Redaptive de son nouveau directeur de la technologie, Monish Sharma, qui est prêt à contribuer à l'expansion des offres innovantes de Redaptive en matière de données et de technologie. Sharma est spécialisé dans la fourniture de plateformes et de produits de nouvelle génération, et apporte plus de 20 ans d'expérience de collaboration avec les dirigeants des clients du classement Fortune 500. Il a contribué à rendre les entreprises opérationnelles et à les faire passer à des modèles technologiques avancés.

« Redaptive a fait preuve d'une grande capacité d'exécution en favorisant des économies d'énergie dans un marché volatil. « Alors que les entreprises se concentrent de plus en plus sur la durabilité, Redaptive est bien placée pour leur permettre d'atteindre plus efficacement leurs objectifs en matière d'énergie et de durabilité, a déclaré Edwina Kelly, directrice générale et responsable des énergies durables aux États-Unis, chez Investissements RPC. « Cet investissement dans Redaptive s'inscrit dans notre objectif de promouvoir l'utilisation intelligente et durable des ressources énergétiques et de soutenir les initiatives qui favorisent la transition vers une économie à faible émission de carbone. « Notre investissement supplémentaire aidera Redaptive à poursuivre l'expansion de ses activités tout en offrant au fonds du RPC de solides rendements ajustés au risque. »

En août, Redaptive a ouvert un bureau de près de 2350 mètres carrés dans l'immeuble McGregor Square à Denver, dans le Colorado. Pour en savoir plus, consultez le site redaptive.com.

À propos de Redaptive

Redaptive est un chef de file du secteur d'énergie en tant que service (EaaS, Energy-as-a-Service) qui finance et installe des équipements économes en énergie et générateurs d'énergie. Les programmes de Redaptive aident un grand nombre d'organisations parmi les plus sophistiquées au monde, à travers l'ensemble de leurs portefeuilles immobiliers, à atteindre leurs objectifs de réduction du gaspillage d'énergie, d'optimisation de leurs coûts internes, de réduction de leurs émissions de carbone et de réalisation de leurs objectifs de développement durable. Grâce à Redaptive, les clients peuvent surmonter rapidement les obstacles liés aux capitaux et aux ressources pour réaliser des économies d'énergie, tout cela grâce à des données continues alimentées par la technologie exclusive des compteurs Redaptive. Redaptive a été fondée en 2015 et a son siège social à Denver, au Colorado. Pour en savoir plus, visitez le site Redaptive.com.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPC™) est un organisme professionnel de gestion des placements qui gère le fonds dans le meilleur intérêt des plus de 22 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de constituer des portefeuilles d'actifs diversifiés, des placements sont effectués dans le monde entier dans des actions publiques, des actions privées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Basé à Toronto, et disposant de bureaux à Hong Kong, Londres, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo et Sydney, Investissements RPC est gouverné et géré indépendamment du Régime de pensions du Canada et sans lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 juin 2024, le Fonds totalisait 646,8 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez le site www.cppinvestments.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram ou sur X @CPPInvestments.

