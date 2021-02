Les loyalistes noirs ont connu de nombreuses difficultés et n'ont jamais obtenu la vie meilleure qui leur avait été promise. Ceux qui sont restés en Amérique du Nord britannique, malgré l'adversité, ont contribué à redéfinir l'histoire et le caractère du Canada. Aujourd'hui, les descendants des loyalistes noirs peuvent être fiers de cet extraordinaire héritage de courage et de persévérance.

« Les loyalistes noirs et leurs descendants ont contribué à façonner les communautés de partout au pays bien avant que ce territoire ne s'appelle le Canada. Leur héritage nous inspire à rendre notre pays encore meilleur et consciemment plus inclusif, a déclaré l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse. Alors que nous soulignons le Mois de l'histoire des Noirs, nous sommes conscients des luttes et des obstacles que les Canadiens noirs ont dû surmonter et auxquels ils font encore face, et nous honorons leur énorme contribution à la croissance, au bien-être et à la prospérité du Canada. »

Le motif au revers présente les armoiries de la Black Loyalist Heritage Society, œuvre du héraut assiniboine Darrel E. Kennedy, concédées en 2006 par l'Autorité héraldique du Canada.

« En tant que descendante des loyalistes noirs, je suis fière de dire que mes ancêtres étaient parmi les quelque 3 500 personnes d'origine africaine qui sont arrivées au Canada en 1783, certificat de liberté en poche, a déclaré Cynthia Dorrington, responsable du site du Black Loyalist Heritage Centre. Ces personnes se sont établies un peu partout dans le Bas-Canada, avec l'espoir d'offrir une vie meilleure à leur famille. Notre riche histoire a grandement marqué l'identité canadienne et nous sommes ravis de la faire rayonner encore davantage sur une magnifique pièce en argent. »

Sur l'écu, trois couronnes civiles des loyalistes représentent les non-combattants qui se sont enfuis vers l'Amérique du Nord britannique (Canada), et le gouvernail représente le passé (les bateaux qui sont arrivés en 1783) et le présent (l'objectif de développement communautaire de la Black Loyalist Heritage Society). Les deux lions qui portent les armoiries symbolisent la fierté africaine et le courage de ceux qui sont partis vers la Nouvelle-Écosse en quête d'une vie meilleure. Sous l'écu, la province est représentée par des fleurs de mai, son emblème floral, et une pierre évoque les débarquements près de Birchtown (Nouvelle-Écosse). L'ancre du cimier est un hommage aux sacrifices faits par les familles qui ont entrepris ce voyage, qui lui est illustré par les empreintes de pas sur le lambrequin. La devise « THE HEART OF YOUR KNOWLEDGE IS IN YOUR ROOTS » (le cœur de votre savoir est dans vos racines) souligne l'intérêt des membres de la Black Loyalist Heritage Society pour leur patrimoine. Les armoiries sont aussi bordées de feuilles d'érable.

L'avers de la pièce, à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt, est orné d'un motif récurrent de feuilles d'érable.

La pièce de 20 dollars en argent fin 2021 - Commémoration de l'histoire des Noirs : Les loyalistes noirs a un tirage limité à 5 500 exemplaires et se vend au prix de détail de 99,95 $. On peut se procurer dès aujourd'hui cette pièce de collection auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne à www.monnaie.ca.

Vous trouverez des images de cette pièce ici.

