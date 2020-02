La nouvelle exposition du Centre des sciences de Montréal - Les Québécois sont conviés à un voyage dans l'espace

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La vie d'astronaute sera à la portée de tous dès le 15 février grâce à Voyage dans l'espace, la nouvelle exposition vedette du Centre des sciences de Montréal.

Dans une galaxie près de chez vous

L'espace est un endroit particulièrement dangereux. Pour y survivre, l'être humain doit affronter des défis de taille. C'est la prémisse qui accueillera les visiteurs au tout début de leur épopée spatiale. Divisée en cinq zones interactives, Voyage dans l'espace permettra aux visiteurs de mieux comprendre la panoplie d'obstacles que doivent franchir les astronautes qui vivent dans l'espace, pour accomplir des gestes qui paraissent simples sur le plancher des vaches : manger, dormir et… aller aux toilettes! En plus de contrôler un bras robotisé, les astronautes en herbe auront la chance d'entrer dans une reproduction grandeur nature du laboratoire Destiny de la Station spatiale internationale et de ressentir les effets de la désorientation de l'apesanteur en gardant les pieds sur Terre.

Le futur de l'exploration spatiale

Alors que le monde entier célébrait les 50 ans de l'alunissage en 2019, plusieurs se sont mis à rêver de Mars. La planète rouge fascine et les avancées technologiques récentes laissent entrevoir une nouvelle phase pour l'exploration spatiale. Grâce au travail d'ingénieurs, d'artistes et de futurologues, Voyage dans l'espace invite les visiteurs à imaginer le futur de l'exploration spatiale.

De plus, le Centre des sciences a ajouté divers éléments au fil de l'exposition pour mettre en évidence la contribution canadienne pour l'exploration spatiale. À jumeler avec L'eau dans l'Univers, notre zone contenant une roche lunaire touchable prêtée par la NASA.

L'exposition Voyage dans l'espace a été produite par le Science Museum of Minnesota et le California Science Center avec le soutien de la NASA.

