La nouvelle édition du guide Mieux vivre avec notre enfant est maintenant disponible

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - L'Institut national de santé publique du Québec est fier de vous présenter l'édition 2024 du guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans, en version imprimée et en ligne.

La grossesse, l'accouchement et l'arrivée d'un bébé entraînent souvent des bouleversements importants dans la vie des parents. Ces expériences suscitent leur lot de questions. Quelles sont les étapes du dépistage prénatal? Comment s'assurer que bébé dort en sécurité? Quelle méthode contraceptive utiliser après l'accouchement? Le guide répond à ces questions et bien d'autres., en plus de fournir des encouragements, des exemples et des conseils pratiques. Parce que se préparer à être parent et le devenir n'est pas toujours simple au quotidien.

Une édition 2024, parce que les connaissances évoluent!

Mis à jour annuellement, le guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans regroupe des informations justes et claires, basées sur la science et l'expérience des meilleurs professionnels et professionnelles de la santé.

L'édition 2024 inclut la mise à jour de plusieurs rubriques sur l'alimentation de l'enfant en s'appuyant sur les connaissances scientifiques les plus récentes et sur les pratiques en vigueur au Québec. La section Nourrir bébé au sein propose désormais davantage de conseils pratiques et d'encouragements pour faire face aux difficultés d'allaitement qui pourraient survenir.

Cette section a également été actualisée dans le but de traiter de la diversification alimentaire menée par l'enfant. Certaines conditions doivent être respectées pour mettre en place cette approche d'introduction des aliments en morceaux de façon sécuritaire.

L'information sur la COVID-19 a également été mise à jour, tout au long du guide, afin de refléter les dernières connaissances.

Un code QR a été ajouté sur le derrière de couverture du guide pour permettre aux nouveaux et futurs parents d'accéder facilement à l'information du guide qui se trouve en ligne à l'adresse inspq.qc.ca/mieux-vivre. Un second code QR, dans la section Informations utiles, renvoie à la page Grossesse et Parentalité du gouvernement du Québec, qui présente de l'information générale sur les services et programmes gouvernementaux.

Pour consulter la version française : https://www.inspq.qc.ca/publications/mieux-vivre

Pour consulter la version anglaise : https://www.inspq.qc.ca/en/publications/tiny-tot

