Le projet a inspiré la création des Hill Plain Construction Services, propriété de la Alexis Nakota Sioux Nation, afin d'accroître le développement économique dans les communautés autochtones

ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 6, AB, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Tony Alexis et le conseil de la Alexis Nakota Sioux Nation, ainsi que Patty Hajdu, ministre de Services aux Autochtones Canada (SAC), ont célébré l'ouverture officielle de l'école Chief Aranazhi, située sur le territoire de la Alexis Nakota First Nation, qui accueille les élèves de la cinquième à la douzième année. La Alexis Nakota First Nation a mené la construction de la nouvelle école, en partenariat et en collaboration avec le gouvernement du Canada.

Outre un enseignement de qualité dans un milieu qui favorise la culture et les traditions des Nakotas d'Alexis, l'école Chief Aranazhi propose des programmes d'études professionnelles et technologiques et prépare les élèves à l'enseignement postsecondaire et au marché du travail. L'établissement, d'une valeur de 20,8 millions de dollars, sert également de centre communautaire et contient un gymnase surdimensionné, une salle de remise en forme, une cuisine commerciale et une salle de cérémonie. Le terrain a été rénové et comprend une patinoire extérieure et une aire de jeux pour les activités récréatives de la communauté.

L'expérience et l'élan générés par la réalisation du projet de construction de l'école ont incité communauté d'Alexis Nakota à fonder l'entreprise Hill Plain Construction Services (Hill Plain), qui est devenue un catalyseur pour d'autres projets de développement économique dans la communauté. Cette entreprise appartenant à la communauté d'Alexis Nakota assure la gestion complète de projets de construction dans la Alexis Nakota Sioux Nation, ainsi que dans d'autres communautés autochtones. Hill Plain continue de promouvoir les possibilités de développement économique et de favoriser les partenariats pour les grands projets, tout en misant sur le développement durable, la responsabilité sociale et la préservation de la culture autochtone.

La prospérité économique est une priorité pour les communautés autochtones et pour le Canada. Si la réconciliation économique revêt des significations différentes pour beaucoup, les faits montrent qu'elle est essentielle à l'autodétermination des Autochtones et qu'elle permettra de remédier aux nombreuses façons dont le système colonial a sapé la prospérité des Autochtones tout au long de l'histoire. La Alexis Nakota First Nation ouvre la voie à un avenir plus équitable grâce à plusieurs projets actuellement à différentes étapes de développement :

- En juin 2021, la Alexis Nakota First Nation a acquis 100 % des parts de l'entreprise Backwoods Energy Services. Depuis l'acquisition de Backwoods Energy Services, la communauté d'Alexis Nakota a augmenté la valeur des actifs de l'entreprise de plus de 600 %. À l'heure actuelle, Backwoods Energy est l'une des plus grandes entreprises appartenant à une communauté autochtone au Canada. Elle est le principal employeur des membres de la bande de la Alexis Nakota First Nation et la principale source de revenus de la communauté.

- Construction d'une conduite d'eau de 50 kilomètres dans le cadre de la phase 2 de la West Inter Lake District (WILD) Regional Water Services Commission. Le projet permettra de relier la Alexis Nakota First Nation, les villages d'été d'Onoway, d'Alberta Beach et de Lac Ste Anne à la phase 1 du prolongement de la canalisation d'eau jusqu'au lac Wabamun.

- Étude de faisabilité pour le raccordement d'une conduite d'eau et d'une conduite sanitaire sur un terrain adjacent à l'autoroute 43 pour le futur parc industriel Thomas Potts

- En octobre 2019, une nouvelle station de pompage d'eau potable a été mise en service à la Alexis Nakota First Nation. Cette station de pompage relie la Nation à un système d'approvisionnement en eau traitée, qui lui est relié à EPCOR Utilities Inc. dans la ville d'Edmonton par l'intermédiaire de la West Inter Lake District (WILD) Regional Water Services Commission. SAC a financé la construction des éléments situés dans la réserve pour un investissement total de 9,5 millions de dollars. Les composantes hors réserve ont été financées par le gouvernement de l'Alberta dans le cadre d'une combinaison de Water for Life et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il convient de noter que SAC a récemment versé 72 330 dollars pour la modernisation du système de contrôle de la station de pompage d'eau.

« Cette nouvelle école extraordinaire est le résultat du leadership inspirant de toute la communauté. En donnant accès à des espaces et à des programmes d'enseignement de grande qualité, cette nouvelle école permettra aux générations à venir d'avoir une chance juste et égale de réussir. Elle jouera également un rôle important dans la prospérité économique de la Nation. Il s'agit d'une étape importante pour la Nation et d'un exemple concret de la façon dont le gouvernement fédéral peut être un partenaire, alors que les communautés prennent les devants sur la voie de la réconciliation. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Ce partenariat stratégique avec le gouvernement du Canada et l'industrie marque un tournant pour la Alexis Nakota First Nation. L'école Chief Aranazhi jettera les bases de l'éducation traditionnelle, tout en veillant à ce que nos jeunes deviennent les maîtres de tous les domaines contemporains, des arts et de la culture aux mathématiques, en passant par les sciences et plusieurs autres domaines. Grâce à une vaste collaboration avec le gouvernement et l'industrie, ce projet témoigne de notre vision commune d'un avenir prospère. À la fine pointe de la technologie, cette école aidera les élèves à préserver leur culture et leur identité tout en se préparant aux possibilités passionnantes de l'avenir. »

Chef Tony Alexis

Alexis Nakota First Nation

Faits en bref

La Alexis Nakota First Nation n o 437 est située à environ 80 km au nord-ouest d' Edmonton , en Alberta , sur le territoire du traité n o 6.

n 437 est située à environ 80 km au nord-ouest d' , en , sur le territoire du traité n 6. L'école Chief Aranazhi porte le nom de Mitaushin Aranazhi. Connu sous le nom d'Alexis Akanas, son nom de gouvernement dans le traité, il a signé l'adhésion au traité n o 6 en 1877 au nom du peuple Nakota.

6 en 1877 au nom du peuple Nakota. Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 2,35 milliards de dollars jusqu'en 2024-2025 (2,27 milliards de dollars, à l'exclusion du financement des dépenses de fonctionnement) dans les installations scolaires des Premières Nations.

s'est engagé à investir 2,35 milliards de dollars jusqu'en 2024-2025 (2,27 milliards de dollars, à l'exclusion du financement des dépenses de fonctionnement) dans les installations scolaires des Premières Nations. Depuis 2016 et au 30 septembre 2023, Services aux Autochtones Canada a investi 2,02 milliards de dollars en fonds ciblés (à l'exclusion des dépenses de fonctionnement) pour soutenir 303 projets d'infrastructures scolaires, dont 177 sont terminés. Ces projets permettront de construire ou de rénover 217 écoles, dont 146 sont terminées, dont profiteront environ 35 000 élèves.

Alexis Nakota First Nation

