AVIS AUX MÉDIAS - Cérémonie d'assermentation de la députée de Chicoutimi : Marie-Karlynn Laflamme
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
26 févr, 2026, 17:13 ET
QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la cérémonie d'assermentation de la nouvelle députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, aura lieu le mardi 3 mars 2026 à 11h au restaurant Le Parlementaire.
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 3 mars 2026
|
HEURE :
|
11h
|
LIEU :
|
Restaurant Le Parlementaire
|
Hôtel du Parlement
|
Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
