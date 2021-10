La NBA et les Brasseries Labatt du Canada annoncent un partenariat pluriannuel avant la saison 75e anniversaire de la ligue

La nouvelle entente fait partie d'un partenariat plus large entre Anheuser Busch et la NBA, qui a commencé la saison dernière avec l'annonce de Michelob Ultra comme bière partenaire officielle aux États-Unis. Étant l'une des bières à la croissance la plus rapide au Canada dans la catégorie des bières légères, Michelob ULTRA a toujours fait la promotion d'un mode de vie bien équilibré axé sur le plaisir et la condition physique, et ce nouveau partenariat se présente comme une synergie naturelle entre les deux marques.

« Michelob ULTRA porte notre engagement à encourager les Canadiens à vivre en bonne santé et en s'amusant au niveau supérieur en devenant la partenaire officielle de la NBA au Canada », a affirmé Mike Bascom, directeur marketing senior, Michelob ULTRA Canada. « Le basketball se trouve à l'intersection de l'athlétisme, de la culture et du divertissement, et nous sommes très heureux d'apporter notre touche de santé et de plaisir aux fans de basketball de partout au pays avec d'abord notre programmation immersive de panneaux d'affichage en panneaux de basketball dans certaines villes. »

Pour lancer ce nouveau partenariat et honorer la saison 75e anniversaire de la NBA, Michelob ULTRA a collaboré avec le célèbre entraîneur de tir, Chris Matthews, avec un tir défiant la gravité au sommet du plus haut gratte-ciel plat au Canada - la Scotia Plaza - situé devant le paysage urbain de Toronto.

« Nous sommes ravis d'étendre le partenariat de la NBA avec Michelob ULTRA au Canada et d'offrir de nouvelles possibilités créatives aux fans de partout au pays afin de célébrer notre historique saison 75e anniversaire », a affirmé Leah MacNab, directeur général de NBA Canada. « Michelob ULTRA partage notre engagement à promouvoir un mode de vie sain et actif et, via ce partenariat, nous avons hâte de créer un contenu collaboratif pour combler les fans des deux marques. »

Afin de célébrer le retour du basketball de la NBA au Canada et d'aider à amplifier le partenariat, Michelob ULTRA transforme des panneaux d'affichage en panneaux de basketball plus grands que nature. De plus, Michelob ULTRA et la NBA au Canada encouragent les Canadiens ayant l'âge légal pour consommer de l'alcool à partager tous leurs meilleurs paniers sur les médias sociaux en utilisant #FaireUnPanier et en suivant et ajoutant @MichelobULTRACA pour courir la chance de gagner des articles de la NBA.* Pour plus de renseignements, assurez-vous de suivre Michelob ULTRA Canada sur Twitter , Instagram et Facebook .

* Dès le 18 octobre pour toutes les provinces, sauf le Québec. Dès le 25 octobre pour les résidents du Québec.



À propos de Michelob ULTRA Canada :

Introduite en 2002, Michelob ULTRA est l'une des marques à la croissance la plus rapide au Canada. Avec 90 calories, 3 g de glucides et sans arômes ni colorants artificiels, c'est une bière légère exceptionnelle qui célèbre le mode de vie actif et équilibré de ses buveurs incluant la condition physique et le plaisir. Le choix des céréales et le long processus de brassage de la Michelob ULTRA lui donnent son goût rafraîchissant et moins de glucides. Elle est brassée avec du malt d'orge, du riz et du houblon de qualité supérieure, ainsi qu'une souche de levure de culture pure, afin de refléter l'engagement des Brasseries Labatt envers la qualité de brassage. Michelob ULTRA vous rappelle de toujours consommer, et suer, de façon responsable.

À PROPOS DE LA NBA :

La NBA est une entreprise sportive et médiatique mondiale qui s'articule autour de quatre ligues sportives professionnelles, soit la National Basketball Association, la Women's National Basketball Association, la NBA G League et la NBA 2K League. La NBA et l'International Basketball Federation (FIBA) exploitent également conjointement la Basketball Africa League (BAL). La NBA a établi une présence internationale importante avec des jeux et des programmes disponibles dans 215 pays et territoires dans plus de 50 langues, et des marchandises à vendre dans plus de 100 000 magasins dans 100 pays répartis sur six continents. Au début de la saison 2020-2021, la NBA comptait 107 joueurs internationaux provenant de 41 pays différents. Les atouts de NBA Digital comprennent NBA TV, NBA.com, l'appli NBA et le Pass NBA League. La NBA a créé l'une des plus grandes communautés de médias sociaux au monde, avec 1,9 milliard d'adeptes et de « J'aime » à l'échelle mondiale, sur toutes les plateformes des ligues, des équipes et des joueurs. Par l'entremise de NBA Cares, la ligue s'attaque à d'importants problèmes sociaux en travaillant avec des organismes de services aux jeunes reconnus à l'échelle internationale qui soutiennent l'éducation, le développement des jeunes et des familles, et des causes liées à la santé.

