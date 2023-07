NATION TSUUT'INA, AB, le 11 juill. 2023 /CNW/ -La promotion d'initiatives dirigées par des autochtones visant à préserver la sécurité des personnes est essentielle au maintien de la sécurité publique dans les collectivités des Premières Nations et à la progression de la réconciliation. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures en mettant en place un plan exhaustif qui enlève les armes à feu de nos rues et offre plus de ressources dans nos collectivités. Un élément important de ce travail est de mettre fin à la violence avant qu'elle ne commence. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a lancé le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS) doté de 250 millions de dollars. Annoncé pour la première fois en mars 2022, le FBCS soutient les initiatives locales qui préviennent la violence liée aux armes à feu et aux gangs et aident les jeunes à faire de bons choix.

Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a annoncé que la Nation Tsuut'ina recevra un financement allant jusqu'à 1,13 million de dollars dans le cadre du FBCS afin de prévenir la criminalité. Ce financement permettra d'aider la Nation Tsuut'ina à s'attaquer aux conditions sous-jacentes à l'origine des activités criminelles. Ce financement soutiendra des projets communautaires visant à prévenir la violence chez les jeunes impliqués dans des gangs ou susceptibles de les rejoindre, les aidant ainsi à se préparer à réussir dans la vie.

La Nation Tsuut'ina est l'une des nombreuses collectivités des Premières Nations bénéficiant d'un financement dans le cadre du FBCS. Le gouvernement du Canada travaille avec des collectivités à travers le pays pour octroyer les fonds le plus rapidement possible. Ce financement s'inscrit dans le cadre d'efforts plus vastes visant à améliorer la sécurité publique dans les collectivités autochtones, notamment en collaborant avec les partenaires des Premières Nations à l'élaboration de mesures législatives fédérales reconnaissant les services de police des Premières Nations comme un service essentiel, et en augmentant le financement et la flexibilité des services de police dans le cadre du Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit.

Aucun programme ou initiative ne peut à lui seul relever le défi de la criminalité liée aux armes à feu. C'est la raison pour laquelle le FBCS est l'un des nombreux éléments du plan global du gouvernement visant à protéger les Canadiens. Ce plan commence par des frontières solides, où nous avons investi près d'un demi-milliard de dollars au cours des deux dernières années. Nous avons également renforcé notre partenariat avec les États-Unis pour lutter contre la contrebande d'armes à feu. Cela implique des mesures législatives et réglementaires rigoureuses. Il y a trois ans, le gouvernement a interdit plus de 1 500 modèles d'armes à feu de style armes d'assaut et a mis en place l'année dernière un gel de la vente, de l'achat et du transfert des armes de poing. Ce sont des éléments centraux du projet de loi C-21, la mesure la plus importante du Canada sur la violence liée aux armes à feu depuis une génération. Ce projet de loi contient également des dispositions importantes pour lutter contre le crime organisé et s'attaquer au rôle alarmant des armes à feu dans la violence familiale.

Enfin, il comprend des stratégies de prévention solides, comme celle annoncée aujourd'hui, visant à arrêter la violence liée aux armes à feu avant qu'elle ne commence.

Citations

« Pour suivre la voie de la réconciliation, il faut soutenir les initiatives destinées aux Premières Nations dirigées par ces dernières. Ce financement du FBCS contribuera à soutenir l'excellent travail déjà réalisé sur le terrain, aidera les gens à faire des choix sains et les préparera à réussir dans la vie. Je suis impatient de voir les effets positifs que ce programme aura sur les jeunes de la Nation Tsuut'ina. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Malgré tous nos efforts, à l'instar d'autres collectivités autochtones, nous continuons à être confrontés à la criminalité et à la violence liée aux armes à feu. La plupart de ces problèmes sont causés par des personnes malveillantes qui viennent sur nos terres pour s'en prendre à notre population, en particulier à nos jeunes. Ces fonds supplémentaires nous permettront de prendre des mesures préventives pour protéger notre population et réduire la criminalité sur nos terres. »

- Roy Whitney, chef de la Nation Tsuut'ina

Faits en bref

Sécurité publique Canada finalise les ententes avec les municipalités et les collectivités qui ont été choisies en utilisant des critères fondés sur des données probantes et qui répondent aux exigences du programme.

finalise les ententes avec les municipalités et les collectivités qui ont été choisies en utilisant des critères fondés sur des données probantes et qui répondent aux exigences du programme. Le montant de l'aide du FBCS pour une communauté est basé sur deux éléments principaux : la gravité de la criminalité (homicides par arme à feu, incidents liés aux armes à feu, crime organisé/crime lié aux gangs) et la densité de population.

Le FBCS s'appuie sur le succès de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, un investissement quinquennal de 356,1 millions de dollars annoncé en 2018. Cela inclut le Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, qui regroupe les soutiens fédéraux, provinciaux et territoriaux pour lutter contre la hausse de la violence liée aux armes à feu et aux gangs au Canada , avec plus de 214 millions de dollars en financement fourni aux provinces et aux territoires sur cinq ans. En 2023, le gouvernement du Canada a annoncé la prolongation du programme et l'élargissement de sa portée avec 390 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs aux provinces et aux territoires pour diverses initiatives, y compris le soutien aux programmes d'application de la loi et de prévention.

