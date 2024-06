Une approche scientifique déterminera si l'espèce est vraiment en voie de disparition

WASHINGTON, 24 juin 2024 /CNW/ - La National Association for Biomedical Research (NABR) félicite l'Union pour la conservation de la nature (UICN) pour sa décision de réévaluer la désignation de macaque en voie de disparition (macaca fascicularis).

« Le NABR est heureux que l'UICN réévalue sa désignation de macaques à longue queue comme étant en voie de disparition, a déclaré Matthew R. Bailey, président du NABR. La décision de l'UICN de désigner les macaques à longue queue comme étant en voie de disparition en 2022 n'était pas justifiée, ni appuyée par les informations scientifiques. « La NABR se réjouit à l'idée de travailler avec l'UICN pour assurer l'intégrité scientifique de ses processus. »

En 2023, la NABR a convoqué une équipe d'examen technique pour examiner le fondement de la désignation de l'UICN.1 En septembre 2023, la NABR a déposé une pétition officielle auprès de l'UICN, suivie d'une pétition élargie en février 2024. La pétition élargie demandait à l'UICN d'entreprendre une nouvelle évaluation scientifique de la situation de l'espèce.

La pétition élargie de la NABR démontre que l'examen de 2022 par Hansen et. al., que l'UICN a utilisé comme fondement de sa décision de valoriser le statut de macaque à longue queue, fausse les données existantes.2

Une pétition distincte déposée par le Dr Hank Jenkins soutient que les auteurs de l'examen Hansen et al. (2022) ont des conflits d'intérêts qui nécessitent une enquête plus approfondie de la part de l'UICN. Cette pétition demeure en instance devant l'UICN.

Bien que l'UICN n'ait aucun pouvoir législatif ou réglementaire, sa liste rouge peut influencer les décisions politiques concernant l'espèce. La décision de l'UICN de réévaluer sa désignation de macaque à longue queue comme espèce en voie de disparition est importante, car l'espèce est largement utilisée dans la recherche biomédicale.

Six des 25 médicaments d'ordonnance les plus utilisés ont été mis au point à l'aide de macaques3 à longue queue. La recherche sur les macaques à longue queue a également été cruciale pour les progrès de la médecine régénération4, de l'immunologé5, du cancer6, du développement de vaccins 7 et de la pharmacologé8.

À propos de la National Association for Biomedical Research

Fondée en 1979, la National Association for Biomedical Research (NABR) est la seule association à but non lucratif 501(c)(6) qui se consacre à l'élaboration de politiques publiques saines pour l'utilisation sans cruauté des animaux dans la recherche biomédicale, l'éducation et les essais. Ses membres comprennent plus de 340 universités, écoles de médecine et de médecine vétérinaire, hôpitaux d'enseignement, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, groupes de patients, et sociétés universitaires et professionnelles qui comptent sur la recherche animale responsable et sans cruauté pour faire progresser la santé humaine et animale dans le monde. Pour en savoir plus sur nous, visitez www.nabr.org.

