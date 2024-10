WASHINGTON, 8 octobre 2024 /CNW/ - Le 7 octobre 2024, l'U.S. Fish and Wildlife Service (« USFWS » ou « le Service ») a refusé d'accepter une demande déposée par l'association People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) et par d'autres groupes de défense pour inscrire les macaques à longue queue (« MLQ ») (Macaca fascicularis) sur la liste des espèces menacées en vertu de l'Endangered Species Act (ESA).

La décision confirme une évaluation réalisée par l'USFWS dans le cadre duquel le Service a conclu que la demande ne présentait pas d'informations crédibles entérinant les répercussions de menaces sur les populations de MLQ ou sur l'espèce dans son ensemble, séparément ou cumulativement, de sorte que l'espèce pourrait justifier une inscription.

Les macaques à longue queue sont largement utilisés dans la recherche biomédicale partout dans le monde, étant donné leur similitude avec les êtres humains. Six des 25 médicaments d'ordonnance les plus utilisés ont été mis au point avec l'aide de macaques à longue queue1. La recherche sur les macaques à longue queue a été cruciale pour les progrès de la médecine régénérative2, de l'immunologie3, de la lutte contre cancer4, du développement de vaccins5 et de la pharmacologie6. The National Institutes for Health (NIH) a récemment publié un rapport confirmant l'importance des MLQ dans la recherche biomédicale.

La décision de l'USFWS fait suite à une décision récente de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) de reconsidérer la désignation des MLQ comme une espèce en voie de disparition, en réponse à une demande de la National Association for Biomedical Research (NABR) contestant la décision d'inscription de l'UICN7. L'UICN a ordonné aux auteurs qui avaient procédé à un examen du statut (Hansen et coll. 2022) de revoir leur évaluation afin de répondre aux questions scientifiques soulevées par la NABR dans sa demande.

La demande de la NABR a démontré que l'évaluation de 2022 par Hansen et coll., utilisée par l'UICN comme base pour sa décision de changer le statut des macaques à longue queue, présentait sous un faux jour les données scientifiques existantes. Une demande séparée déposée par le Dr Hank Jenkins, qui demeure en instance devant l'UICN, soutient que les auteurs Hansen et coll. (2022) font l'objet de conflits d'intérêts nécessitant une enquête plus approfondie de la part de l'UICN.

« La NABR se félicite de constater que l'USFWS a refusé d'accepter la demande déposée par PETA et d'autres groupes de défense en se fondant sur son examen des meilleures informations scientifiques disponibles », a déclaré Matthew R. Bailey, président de la NABR. « Les données scientifiques disponibles montrent clairement que cette espèce n'est pas en péril et ne justifie pas un examen plus approfondi de sa situation. La NABR se réjouit de travailler avec l'USFWS pour assurer l'intégrité de ses processus scientifiques. »

Le statut de conservation du macaque à longue queue et la participation de PETA aux programmes gouvernementaux ont récemment fait l'objet d'une audience du Comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants des États-Unis en septembre 2024. Les témoins à cette audience ont déclaré que PETA et d'autres groupes de défense des animaux avaient indûment tenté d'influencer les enquêtes gouvernementales de partis privés et de gouvernements étrangers pour des raisons politiques.

À propos de la National Association for Biomedical Research

Fondée en 1979, la National Association for Biomedical Research (NABR) est la seule association à but non lucratif au sens de l'alinéa 501(c)(6) qui se consacre à l'élaboration de politiques publiques saines pour l'utilisation sans cruauté des animaux dans la recherche biomédicale, l'éducation et les essais. Ses membres comprennent plus de 340 universités, écoles de médecine et de médecine vétérinaire, hôpitaux d'enseignement, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, groupes de patients et sociétés universitaires et professionnelles qui comptent sur la recherche animale responsable et sans cruauté pour faire progresser la santé humaine et animale dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.nabr.org.

