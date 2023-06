La municipalité de Fort-Coulonge s'associe à celle de Mansfield-et-Pontefract pour obtenir le statut de village-relais

QUÉBEC, le 20 juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annoncent que le regroupement des municipalités de Fort-Coulonge et de Mansfield-et-Pontefract est maintenant reconnu à titre de village-relais.

Cette première candidature conjointe porte à 45 le nombre de villages-relais au Québec, dont quatre sont situés dans la région de l'Outaouais. Le concept québécois des villages-relais permet aux usagers de la route de bénéficier d'une option additionnelle pour effectuer des arrêts fréquents, ce qui contribue à réduire la fatigue au volant et à diminuer les risques d'accident.

Parmi les derniers noyaux francophones avant de franchir la frontière ontarienne depuis la route 148, les deux municipalités sont réputées pour leurs grands espaces naturels et les nombreuses activités de plein air, de chasse et de pêche que l'on peut pratiquer à proximité. On y trouve aussi le pont Félix-Gabriel-Marchand, le plus long pont couvert en bois de la province. Cet ouvrage qui enjambe la rivière Coulonge est classé à titre d'immeuble patrimonial.

« Notre gouvernement multiplie les efforts pour éviter les accidents sur nos routes. Heureusement, nous pouvons compter sur de précieux partenaires, comme les villages-relais, pour réduire les risques d'accident dus à la fatigue au volant. En plus de susciter le sentiment d'appartenance des citoyens à leur milieu de vie, les villages-relais favorisent le développement touristique et économique de nos régions. Ce 45e village-relais est l'illustration par excellence de la vision de partage et de dynamisme qui anime les municipalités membres du réseau. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les villages-relais sont un autre moyen de découvrir la beauté de nos régions. L'arrêt dans le regroupement de Fort-Coulonge et Mansfield-et-Pontefract en est un bel exemple puisque, en plus d'offrir un lieu d'arrêt sécuritaire, il permet aux citoyens d'apprécier tout ce que l'Outaouais a à offrir. Cette reconnaissance souligne l'apport de ces deux municipalités soucieuses de se démarquer par la mise en œuvre de projets qui vitalisent leur communauté. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Concept unique en Amérique du Nord, les villages-relais sont des municipalités de moins de 10 000 habitants reconnues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

La mise en place du réseau des villages-relais vise à :

accroître la sécurité des usagers de la route (automobilistes et conducteurs de camions, d'autobus ou de véhicules récréatifs) en leur proposant des lieux d'arrêt accessibles en tout temps;



proposer des lieux offrant une qualité d'accueil ainsi qu'une diversité de services et des attraits touristiques, culturels et naturels;



apporter un soutien au développement local et régional.

