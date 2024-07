La MRC Brome-Missisquoi se joint au CPERL pour soutenir le pourvoi en contrôle judiciaire concernant la réforme de la carte électorale

PIEDMONT, QC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - La MRC Brome-Missisquoi annonce aujourd'hui son soutien et son engagement actif dans la demande de pourvoi en contrôle judiciaire déposée par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) devant la Cour supérieure du Québec, le 7 juin dernier.

Cette démarche vise à contester la suspension de la réforme de la carte électorale par l'Assemblée nationale du Québec, une décision qui compromet l'équité et la représentation démocratique, notamment dans les régions des Laurentides et de la MRC Brome-Missisquoi. Son objectif est également de s'assurer que le processus indépendant de révision de la carte électorale se déroule conformément à la procédure, en attendant une décision sur le fond, afin d'éviter que le recours ne devienne théorique en raison des délais judiciaires.

M. Patrick Melchior, préfet de la MRC Brome-Missisquoi et maire de Farnham, exprime l'importance de ce geste commun : « En tant que représentant des citoyennes et citoyens de la MRC Brome-Missisquoi, nous sommes solidaires avec nos voisins des Laurentides dans leur lutte pour une représentation électorale juste et équitable. La décision de suspendre la réforme de la carte électorale ne fait que perpétuer les inégalités régionales et compromettre la démocratie au Québec. Nous nous joignons au CPERL dans cette action juridique afin de défendre les principes fondamentaux de notre système électoral. »

M. Xavier-Antoine Lalande, vice-président du CPERL et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord, ajoute : « Nous saluons et apprécions le soutien de la MRC Brome-Missisquoi dans cette démarche cruciale pour l'avenir démocratique du Québec. La solidarité entre régions est essentielle pour faire entendre notre voix collective contre une décision qui affecte non seulement les Laurentides, mais aussi d'autres régions, notamment celle de la MRC Brome-Missisquoi. Ensemble, nous demandons à la Cour supérieure d'assurer que le processus de réforme électorale se poursuive de manière transparente et équitable. »

Cette initiative conjointe reflète l'unité des municipalités et des régions du Québec face à un enjeu crucial pour la représentation démocratique. La MRC Brome-Missisquoi et le CPERL restent déterminés à poursuivre leur combat pour une démocratie renforcée et une représentation électorale juste pour tous les Québécois.

À propos de la MRC Brome-Missisquoi

La Municipalité régionale de comté (MRC) Brome-Missisquoi s'engage à guider l'aménagement et le développement durable de son territoire et de la collectivité qui l'habite. Elle assure des services de qualité pour les 21 municipalités locales et mobilise les partenaires communautaires pour répondre aux défis du développement. À travers le Centre local de développement (CLD), elle soutient activement le développement socio-économique régional et représente les intérêts de ses citoyennes et citoyens auprès des instances politiques.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) représente et soutien les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté (MRC) et du maire de la Ville de Mirabel, le CPERL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.

SOURCE Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Source : Christian Côté, Directeur général, Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), 450 822-8574, [email protected]