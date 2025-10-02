MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Heylist, la plateforme SaaS qui connecte les marques mondiales à des créateurs émergents (50 000 abonnés ou moins), annonce aujourd'hui son lancement officiel aux États-Unis. Sa mission : démocratiser le marketing d'influence en permettant aux créateurs de générer des revenus et aux marques de bâtir des campagnes authentiques et engageantes.

Vidéo mettant en lumière la fonction Recherche IA : chaque image est un contenu authentique de créateurs Heylist, trouvé en quelques secondes grâce à un prompt. À écouter avec le son.

Déjà adoptée par des marques de renom dans les secteurs de la beauté, de la mode et de l'alimentation, Heylist a propulsé des centaines de campagnes prouvant que l'authenticité génère de vrais résultats. Aux États-Unis, ses projets pilotes ont atteint un taux d'engagement moyen de 10,3 %, soit presque le double de la moyenne de la plateforme (5,5 %).

Recherche IA

Avec la Recherche IA, trouver le bon créateur devient instantané. Il suffit d'entrer une requête - par exemple « mamans du Midwest aux cheveux bouclés » ou « coureurs végans » - et la plateforme analyse directement le contenu visuel et les profils pour proposer les meilleures correspondances. Développée par l'équipe de scientifiques de données de Heylist avec l'appui du MILA, cette technologie place la startup à l'avant-garde de l'innovation en marketing d'influence.

Pour marquer ce lancement, Heylist dévoile une vidéo ludique : chaque mot de la chanson utilisée a été recherché via la nouvelle fonction, et les images à l'écran proviennent de véritables résultats générés en quelques secondes.

« Pour nous, les créateurs ne sont pas de l'inventaire, ce sont des partenaires. Cette fonction repousse les limites d'une expérience simplifiée et multiplie leurs opportunités », souligne Vicky Boudreau, PDG et cofondatrice de Heylist. « Avec la Recherche IA, nous offrons une première mondiale qui simplifie un processus souvent complexe et manuel. Les marques comme les créateurs y gagnent en efficacité et en authenticité. »

Une expérience simplifiée en 5 étapes

Heylist automatise la collaboration entre marques et créateurs grâce à cinq étapes : vérification des profils, recrutement et intégration, gestion de campagne centralisée, suivi en temps réel des publications et analyses d'audience en direct. Pour les créateurs, la plateforme assure des opportunités alignées à leurs valeurs et leur style de vie, avec transparence sur les briefs, les produits et la rémunération.

Croissance et financement

En février 2024, Heylist a levé 1,6 M$ dans une ronde sursouscrite auprès d'Accelia Capital, Investissement Québec, The51 et d'anges investisseurs canadiens et californiens. L'entreprise connaît une croissance fulgurante, avec un taux mensuel composé de 36 % et un réseau de créateurs multiplié par quatre en un an. Elle vise à doubler sa taille aux États-Unis d'ici la fin de 2025, un marché estimé à 10,5 G$.

À propos

Cofondée par l'entrepreneure montréalaise Vicky Boudreau, qui cumule près de 15 ans d'expérience en marketing d'influence, Heylist repose sur une idée simple : l'authenticité se déploie à grande échelle. La plateforme permet aux marques de réaliser des campagnes crédibles et performantes, tout en offrant aux créateurs un revenu, des opportunités et une liberté créative.

SOURCE Heylist Inc.

Source: Kiara Jaouich, [email protected], 514-690-9094