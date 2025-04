La jeune pousse montréalaise Heylist remporte un Webby Award pour le marketing et la gestion de contenu dans les services et plateformes logiciels

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Heylist a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée lauréate dans la catégorie Marketing et gestion de contenu pour les applications et logiciels lors de la 29e édition annuelle des Webby Awards. Heylist sera honorée lors de la cérémonie des Webby Awards à New York, le 12 mai. Surnommés par le New York Times comme la « plus haute distinction de l'Internet », les Webby Awards sont présentés par l'Académie internationale des arts et sciences numériques (IADAS), et représentent la principale organisation internationale récompensant l'excellence sur Internet.

Lancée officiellement en février 2024, Heylist révolutionne l'économie des créateurs en rendant le marketing d'influence plus inclusif et plus efficace. Conçue pour combler le fossé entre les marques et les petits influenceurs, la plateforme automatise les campagnes tout en offrant aux créateurs les outils, les données et le soutien nécessaires pour réussir -- peu importe la taille de leur audience.

« Remporter un Webby Award est une étape incroyable pour notre équipe et notre mission. Être reconnus aux côtés d'entreprises technologiques emblématiques comme Notion, Apple, Strava et Asana est absolument surréaliste. Chez Heylist, nous croyons que l'avenir du marketing est personnalisé, inclusif et axé sur les créateurs. Cette reconnaissance ne fait que renforcer notre engagement à rendre le marketing d'influence plus accessible et plus percutant pour tous -- des petits créateurs indépendants aux marques mondiales », partage Vicky Boudreau, PDG et cofondatrice de Heylist.

« Des entreprises comme Heylist établissent la norme en matière d'innovation et de créativité sur Internet », a déclaré Nick Borenstein, directeur général des Webby Awards. « Être sélectionné parmi près de 13 000 candidatures cette année est un accomplissement remarquable. »

Un jury d'exception

L'IADAS, qui nomme et sélectionne les lauréats des Webby Awards, est composé d'experts du secteur numérique, dont Marian Croak (VP, ingénierie - IA responsable et technologie centrée sur l'humain, Google), Severin Hacker (cofondateur et CTO, Duolingo), Yann LeCun (VP et scientifique en chef IA, Meta), Todd Kaplan (directeur marketing, Kraft Heinz), Ashley Murphy (VP marketing mondial consommateur, Rare Beauty), et Nelly Mensah (VP innovation numérique, responsable mondiale Web3 et métavers, LVMH), pour n'en nommer que quelques-uns. Voir la liste complète.

À propos de Heylist

Avec pour mission de créer des opportunités pour les petits influenceurs tout en simplifiant le travail des marketeurs, Heylist les connecte via une plateforme conviviale. En plus d'automatiser les étapes des campagnes de marketing d'influence, Heylist fournit aux créateurs les outils et le soutien nécessaires pour réussir, quelle que soit la taille de leur audience. Il convient de noter qu'en juin dernier, pour soutenir sa croissance, Heylist a complété une première ronde de financement sursouscrite de 1,6 million de dollars, avec la participation d'Accelia Capital, Investissement Québec, The51 et Anges Québec.

À propos des Webby Awards

Salués par le New York Times comme la « plus haute distinction de l'Internet », les Webby Awards sont la principale organisation internationale récompensant l'excellence en ligne -- dans les sites web, applications mobiles, vidéos, publicités, logiciels, réseaux sociaux, balados, jeux, intelligence artificielle, et plus encore. Créés en 1996, les Webby Awards ont reçu près de 13 000 candidatures cette année, provenant de tous les États américains et de plus de 70 pays. Présentés par l'Académie internationale des arts et sciences numériques (IADAS), les Webby Awards comptent parmi leurs partenaires WP Engine, LinkedIn, Verizon, NAACP, KPMG et Fast Company.

SOURCE Heylist Inc.

Source: Vicky Boudreau, [email protected], 514-668-4433