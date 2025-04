OTTAWA, ON, le 8 avril 2025 /CNW/ - Un siècle et demi après la fondation de la Cour suprême du Canada en tant que cour générale d'appel du pays, la Monnaie royale canadienne lance une pièce de circulation de 1 $ rendant hommage au rôle indépendant que joue cette institution indispensable dans la défense et l'interprétation des lois et de la constitution du Canada, ainsi que dans la protection des droits et des libertés de sa population. Cette pièce, dont le motif représente l'élégante façade de l'édifice historique abritant le seul tribunal de dernière instance bilingue et bijuridique au monde, a été dévoilée lors d'une cérémonie tenue à la Cour suprême, à Ottawa. Elle entrera en circulation dès aujourd'hui.

« La Cour suprême du Canada est un important pilier de la démocratie au pays. Les neuf juges indépendants qui y siègent tranchent les questions juridiques les plus importantes du pays avec équité et intégrité », déclare le très honorable Richard Wagner, C.P., juge en chef du Canada. « Nous nous réjouissons de voir ces magnifiques pièces de 1 $ entrer en circulation à l'échelle du pays et espérons qu'elles aideront la population canadienne à mieux comprendre le rôle de la Cour suprême du Canada en tant que gardienne de notre Constitution et de la Charte canadienne des droits et libertés. »

Le motif au revers de la pièce, œuvre de l'artiste ontarienne Silvia Pecota, montre la façade de la Cour suprême du Canada, le logo du 150e anniversaire de l'institution en recouvrant les marches. Sur la version colorée de la pièce, le logo est constitué d'un cercle bleu portant l'inscription « 150 » en blanc en son centre, inscription bordée d'une branche de laurier blanche en bas à gauche et de la double date « 1875-2025 » en haut à droite. Les inscriptions « SUPREME COURT OF CANADA » et « COUR SUPRÊME DU CANADA » flanquent aussi le logo. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

« La Monnaie royale canadienne se réjouit de pouvoir mettre en circulation des pièces qui célèbrent les valeurs les plus chères au Canada et à sa population, notamment en rendant hommage aux institutions qui protègent les droits des citoyens et citoyennes du pays », souligne Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « La Monnaie est fière de rendre hommage à la Cour suprême du Canada qui, par sa défense impartiale et indépendante de la primauté du droit et de l'ordre constitutionnel depuis 150 ans, a offert aux Canadiennes et aux Canadiens l'immense privilège de vivre dans une société qui aspire à la liberté, à l'équité et à l'égalité. »

La Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, notre première constitution nationale, a défini le système judiciaire actuel du pays et a ordonné au Parlement du Canada de créer une « une cour générale d'appel pour l'ensemble du pays ». C'est ainsi qu'a été fondée la Cour suprême du Canada, en 1875.

La Cour suprême du Canada est le seul tribunal de dernière instance bilingue et bijuridique au monde. Elle se compose de neuf juges représentant les régions de l'Atlantique, du Québec, de l'Ontario et de l'Ouest et du Nord du Canada. Ils et elles sont appelés à entendre des causes et à rendre des décisions en français comme en anglais, ainsi qu'à appliquer la loi selon les traditions juridiques de la common law et du droit civil. À l'heure actuelle, cinq femmes et quatre hommes siègent à la magistrature de cette cour éminemment reconnue pour son dévouement aux principes fondamentaux d'ouverture, de transparence et d'indépendance de la justice. De plus amples renseignements sur l'histoire et le rôle de la Cour suprême du Canada sont disponibles au www.monnaie.ca/csc150.

