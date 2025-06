OTTAWA, ON, le 26 juin 2025 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne figure encore une fois parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du pays selon Corporate Knights. Cette année, la Monnaie s'est hissée au cinquième rang de ce palmarès qui reconnaît les entreprises socialement responsables du pays. Elle s'est également classée première parmi les fabricants de produits en métaux et deuxième dans le secteur des matériaux et le secteur des mines et des métaux. Elle continue d'être reconnue pour la viabilité de ses revenus et de ses investissements, pour la gestion de sa consommation d'énergie et de ses émissions de carbone, pour la réduction de ses déchets, pour ses congés de maladie payés, pour sa capacité à conserver ses effectifs ainsi que pour la diversité raciale et de genre au sein de sa haute direction et de son Conseil d'administration.

« Les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada continuent de placer la barre très haut en relevant certains de nos plus grands défis - de la décarbonation aux inégalités économiques, en passant par les postes de direction qui ne reflètent toujours pas la population dans son ensemble. Il s'agit là d'une façon admirable de mener ses activités, qui se révèle aussi très profitable - comme en témoignent les preuves solides et constantes de meilleurs rendements financiers chez les entreprises citoyennes de premier plan », affirme Toby Heaps, président de Corporate Knights.

« En tant qu'organisation qui s'engage à être à l'écoute, la Monnaie royale canadienne s'efforce d'offrir une valeur économique durable au Canada, et ce, d'une manière qui soit responsable sur les plans social et environnemental », déclare Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Nous sommes honorés que nos efforts en vue de fonctionner de manière responsable soient reconnus par Corporate Knights comme des exemples valables pour nos pairs de l'industrie et pour le milieu des affaires au Canada. »

Les récentes réussites de la Monnaie sur la voie de la durabilité, ainsi que certaines possibilités d'amélioration, sont publiées dans son Rapport d'impact 2024.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité.

Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques durables dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights Inc. est une société torontoise indépendante de médias et de recherche. Sa division médiatique publie la revue primée sur l'économie durable Corporate Knights, qui est diffusée dans le Globe and Mail, le Washington Post et le Wall Street Journal. Sa division de recherche établit divers classements, rapports de recherche et notations de produits financiers d'après la performance des entreprises au chapitre de la durabilité.

Les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada sont sélectionnées parmi toutes les sociétés cotées en bourse, les sociétés privées et les sociétés d'État dont le chiffre d'affaires brut est d'au moins 1 milliard de dollars canadiens. Les pourcentages des investissements dans des activités durables et des revenus générés par ces activités représentent la moitié du résultat de chaque entreprise, tandis qu'une gamme complète de 23 autres paramètres entre également en ligne de compte dans le classement. Certains de ces paramètres supplémentaires sont pondérés en fonction de la portée des effets propres à l'industrie par rapport à l'économie dans son ensemble. Le classement s'appuie principalement sur de l'information accessible au public et sa méthodologie (en anglais seulement) est totalement transparente et quantitative.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]