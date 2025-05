OTTAWA, ON, le 29 mai 2025 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») publie ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2025. Ces résultats fournissent des renseignements sur les activités de la Monnaie, l'incidence des incertitudes économiques et des barrières commerciales sur celles-ci, ainsi que les attentes de la Société pour les 12 prochains mois.

« Tout au long du premier trimestre, la Monnaie a su faire face aux incertitudes qui planaient sur le marché mondial marqué par les turbulences et l'imprévisibilité », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Notre personnel talentueux a investi beaucoup de temps et d'énergie au cours des derniers mois pour évaluer les répercussions des tarifs imposés par les États-Unis et réagir à la volatilité du marché afin que la Monnaie soit en mesure de surmonter ces difficultés à long terme en ajustant ses priorités et en tirant parti des occasions qui se présentent. »

Pour lire le rapport du premier trimestre de 2025 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca.

Le rapport annuel 2024 de la Monnaie, y compris les états financiers audités en date du 31 décembre 2024 et pour l'exercice terminé à cette date, a été présenté au ministre des Finances le 27 mars 2025, conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. En date de la publication du présent communiqué sur les résultats, le rapport annuel 2024 de la Monnaie n'a pas été déposé au Parlement et ne sera pas diffusé au public jusqu'à ce que le dépôt ait lieu.

