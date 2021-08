OTTAWA, ON, le 20 août 2021 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») est heureuse de publier ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2021, qui donnent des renseignements sur ses activités, les marchés qui influent sur celles-ci et ses prévisions pour les 12 prochains mois.

« Notre rentabilité généralement solide et la hausse de nos produits des activités ordinaires indiquent clairement que notre stratégie à long terme nous aide à mieux nous adapter à la conjoncture et à répondre aux besoins de nos clients tout en tirant parti des occasions qui se présentent », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Grâce au dévouement de nos employés et à leur mobilisation dans la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie, nous pouvons mieux aiguiller nos ressources et nos compétences vers des réalisations qui importent davantage à nos clients et à notre actionnaire. »

Les résultats financiers devraient être lus en parallèle avec le rapport du deuxième trimestre de 2021 de la Monnaie disponible au www.monnaie.ca. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants de nature financière et opérationnelle

Les résultats du deuxième trimestre de 2021 de la Monnaie témoignent d'une pleine production, comparativement au deuxième trimestre de 2020, où la production était modifiée en raison de la pandémie de COVID-19.

Au deuxième trimestre de 2021, la Monnaie a accru ses produits des activités ordinaires de 80 %, alors que les résultats consolidés avant impôts et autres éléments s'établissaient à 25,2 millions de dollars pour le trimestre (comparativement à 1,7 million de dollars en 2020). La Monnaie a vu ses produits des activités ordinaires augmenter à la fois dans le secteur des métaux précieux et celui des pièces de circulation. Cette augmentation est principalement attribuable à un volume des ventes des produits d'investissement plus élevés au cours du trimestre, ce qui a entraîné la hausse des produits des activités ordinaires et, proportionnellement, du coût des ventes de la Monnaie. La marge bénéficiaire a augmenté de 2,3 % par rapport au deuxième trimestre de 2020, en grande partie en raison du rendement solide des ventes des produits numismatiques et des pièces de circulation étrangères en 2021.

Les produits des activités ordinaires consolidés ont grimpé à 953,5 millions de dollars en 2021 (comparativement à 529,5 millions en 2020).

Les produits des activités ordinaires du secteur des métaux précieux ont grimpé à 905,4 millions de dollars en 2021 (comparativement à 500,4 millions en 2020) :

Les produits des activités ordinaires du secteur des métaux précieux ont grimpé à 905,4 millions de dollars en 2021 (comparativement à 500,4 millions en 2020) : Les volumes des produits d'investissement en or ont augmenté de plus de 128 % d'un trimestre à l'autre et se chiffraient à 448,7 milliers d'onces (comparativement à 196,5 milliers d'onces en 2020) alors que ceux des produits d'investissement en argent ont augmenté de 24 % et se chiffraient à 9,0 millions d'onces (comparativement à 7,2 millions d'onces en 2020).



Les ventes de produits numismatiques ont grimpé à 24,8 millions de dollars en 2021 (comparativement à 12,2 millions de dollars en 2020), une hausse qui s'explique par l'augmentation des ventes des produits en or en 2021 et l'arrêt temporaire, en 2020, de la production des produits numismatiques en raison de la pandémie de COVID-19.

Les produits des activités ordinaires du secteur des pièces de circulation ont grimpé à 48,1 millions de dollars en 2021 (comparativement à 29,1 millions de dollars en 2020) :

Les produits des activités ordinaires de la Ligne des pièces de circulation étrangères ont augmenté de 209 % par rapport au deuxième trimestre de 2020, la production et l'expédition se chiffrant à 287 millions de pièces de circulation étrangères et de flans (comparativement à 192 millions de pièces au deuxième trimestre de 2020).



Les produits des activités ordinaires des services liés aux pièces de circulation canadiennes au cours de ce trimestre étaient essentiellement semblables à ceux de l'exercice précédent. Le volume de pièces de circulation canadiennes produites et vendues au ministère des Finances à des fins de stock a atteint 121 millions de pièces pour le trimestre (comparativement à 2 millions de pièces en 2020).

Dans l'ensemble, les charges d'exploitation ont augmenté de 12 % comparativement au deuxième trimestre de 2020, pour s'établir à 26,2 millions de dollars (par rapport à 23,5 millions en 2020). Cette augmentation est principalement due aux coûts prévus pour la consultation et la main-d'œuvre occasionnelle afin de mettre en place les initiatives de transformation de l'entreprise de la Monnaie.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont grimpé à 84,6 millions de dollars (comparativement à 67,3 millions de dollars au 31 décembre 2020).

Résultats consolidés et rendement financier

(en millions de dollars canadiens)



Période de 13 semaines close le Période de 26 semaines close le



Variation



Variation

3 juillet

2021 27 juin

2020 $ % 3 juillet

2021 27 juin

2020 $ % Produits des activités ordinaires 953,5 $ 529,5 $ 424,0 80 1 856,4 $ 1 027,9 $ 828,5 81 Résultats avant impôts et autres éléments (1) 25,2 $ 1,7 $ 23,5 1 382 51,1 $ 8,3 $ 42,8 516 Marge des résultats avant impôts et autres éléments 2,6 % 0,3 %



2,8 % 0,8 %



Résultats de la période 20,5 $ 7,6 $ 12,9 170 34,3 $ 9,3 $ 25,0 269

(1) Un rapprochement des résultats de la période et des résultats avant impôts et autres éléments figure à la page 12 du rapport du deuxième trimestre de 2021 de la Monnaie.



Au

3 juillet 2021 31 décembre 2020 Variation en $ Variation

en % Trésorerie et équivalents de trésorerie 84,6 $ 67,3 $ 17,3 26 Stocks 74,1 $ 57,6 $ 16,5 29 Immobilisations 158,3 $ 161,1 $ (2,8) (2) Total de l'actif 421,5 $ 379,4 $ 42,1 11 Fonds de roulement 154,3 $ 112,9 $ 41,4 37

Dans le cadre de son plan de continuité des activités, la Monnaie continue de surveiller activement sa chaîne d'approvisionnement mondiale et ses réseaux logistiques afin d'assurer la poursuite de ses activités. Malgré tous ses efforts, la Monnaie s'attend à ce que la COVID-19 continue de nuire à son rendement en 2021. La Monnaie continue de donner la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés, et adapte ses protocoles de travail en fonction des directives des provinces et des autorités sanitaires locales, au besoin.

Pour consulter le rapport du deuxième trimestre de 2021 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué sur les résultats renferme des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction de la Monnaie quant à ses objectifs, ses plans, ses stratégies, sa croissance future, ses résultats d'exploitation, son rendement, ses perspectives commerciales et ses débouchés. Des énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi de termes ou expressions tels que « projeter », « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer » et « a l'intention de » et d'autres termes ou expressions analogues. De tels énoncés prospectifs ne constituent pas des faits, mais seulement des estimations de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives commerciales et des débouchés prévus (soit des hypothèses). Bien que la direction juge, à la lumière des informations à sa disposition, que ces hypothèses sont raisonnables, elles pourraient se révéler inexactes. Ces estimations des résultats futurs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes ainsi qu'à divers autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux attendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux qui figurent à la rubrique Risques d'exploitation présentée dans le Rapport de gestion du rapport annuel 2020 de la Monnaie ainsi qu'à la note 9, Instruments financiers et gestion des risques financiers, des états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les énoncés prospectifs du présent communiqué sur les résultats sont établis au 18 août 2021, et la Monnaie n'entend pas les mettre à jour publiquement après cette date pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou de nouvelles circonstances ou pour toute autre raison.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Renseignements: Alexandre Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Tél. : 613-884-6370, [email protected]

Liens connexes

https://www.mint.ca/