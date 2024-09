WINNIPEG, MB, le 18 sept. 2024 /CNW/ - En l'honneur de l'Aviation royale canadienne (ARC), qui fête son 100e anniversaire en tant qu'institution militaire distincte à la défense du Canada et de ses libertés, la Monnaie royale canadienne a émis une pièce de circulation de 2 $ pour souligner ce jalon historique ainsi que le service des membres de l'ARC. Représentant des aéronefs qui ont joué un rôle important pour l'ARC au cours du dernier siècle, la pièce a été dévoilée aujourd'hui lors d'une cérémonie à la 17e Escadre Winnipeg, à la base des Forces canadiennes de la ville. La pièce entrera en circulation le 18 septembre 2024.

La pièce de circulation de 2 $ de la Monnaie royale canadienne soulignant le 100e anniversaire de l’ARC (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne (MRC))

« À l'occasion du 100e anniversaire de l'Aviation royale canadienne, nous rendons hommage aux générations de membres des forces aériennes qui ont consacré leur vie à la défense de notre pays et de notre liberté », a déclaré l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. « J'invite les Canadiennes et les Canadiens à se joindre à nous pour commémorer cette histoire dont nous sommes fiers, les personnes qui ont servi, et pour célébrer l'avenir brillant et prometteur de l'Aviation royale canadienne. »

« L'Aviation royale canadienne appartient à toute la population canadienne, et pour notre centenaire, nous avons le plaisir de collaborer avec la Monnaie royale canadienne afin de mettre en vedette certains aéronefs qui ont servi à la formation et à la sécurité au pays et dans le monde entier, a souligné le lieutenant-général Eric Kenny, commandant de l'ARC. Pendant que les Canadiennes et les Canadiens vaqueront à leurs occupations, ils et elles auront en main un souvenir des aéronefs emblématiques qui ont transporté nos aviatrices et aviateurs au cours du dernier siècle. L'avenir de votre Force aérienne brille comme un sou neuf. »

Conçu par l'illustratrice canadienne Pui Yan Fong, le motif au revers de la pièce présente des images stylisées d'aéronefs pilotés par les membres de l'ARC d'hier à aujourd'hui. Le disque central présente la rondelle de l'ARC au-dessus d'un CC-130H Hercules, l'aéronef phare de la flotte de transport de l'ARC depuis plus de 60 ans. Il est montré en ascension, nez vers le haut, en guise de clin d'œil à la devise de l'ARC, Sic itur ad astra (« Telle est la voie vers les étoiles »). La double date « 1924 2024 » figure sous le CC-130H en vol.

Sur l'anneau extérieur figurent huit aéronefs du présent et du passé de l'ARC : à gauche (de haut en bas), le Finch Mk. II, le CSR 123 Otter, le F-86 Sabre Mk. 6 et le CF-100 Canuck Mk. 5; à droite (également de haut en bas), le CT-114 Tutor, le CC-115 Buffalo, le CF-188 Hornet et l'hélicoptère CH-146 Griffon. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

« La Monnaie royale canadienne est ravie de souligner le premier centenaire de l'ARC avec une pièce de circulation spéciale fabriquée à Winnipeg, siège de notre usine de fabrication de pièces de circulation et de l'une des premières bases de la Force aérienne au Canada, a affirmé Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Nous sommes fiers d'avoir conçu une pièce qui immortalise différents chapitres de l'histoire de l'ARC et qui salue les contributions du passé et actuelles de ses membres à la sécurité nationale. »

En créant officiellement l'ARC le 1er avril 1924, le Canada s'est doté de façon permanente d'une force aérienne à temps plein. Dans le siècle qui a suivi, cette force aérienne a appuyé la Défense nationale, contribué au maintien de la paix à l'étranger et stimulé l'innovation dans l'industrie de l'aviation. De plus, l'ARC continue de participer aux opérations de recherche et sauvetage, servant ainsi de filet de sûreté aux personnes en situation de crise au Canada et dans les eaux environnantes. Elle aide également des communautés locales et internationales à la suite de catastrophes naturelles ou de crises.

Voici d'autres articles de collection soulignant le centenaire de l'ARC :

Rouleaux spéciaux édition limitée de 25 pièces hors-circulation, chacun vendu au prix de 79,95 $;

Ensemble de rouleaux spéciaux contenant les deux types de rouleaux, vendu au prix de 159,90 $;

Carte de collection de pièces-souvenirs comprenant les deux versions (colorée et non colorée) de la pièce de circulation commémorative, vendue au prix de 14,95 $.

Vous trouverez les pièces de collection en métaux précieux émises en l'honneur de cet anniversaire historique ici. Il est possible de commander ces produits dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca/ARC. Ils sont également vendus dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, y compris les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de cultiver des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

Des images de la pièce de circulation et des produits numismatiques sont accessibles ici.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]