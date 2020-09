« Pendant près de six ans, des Canadiens ont combattu sous les drapeaux ou joué un rôle essentiel dans l'obtention de la paix durement gagnée », a déclaré Lawrence MacAulay, ministre des Anciens combattants et ministre associé de la Défense nationale. « La pièce de circulation de la Monnaie royale canadienne lancée pour le 75 e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale est un parfait hommage à leur bravoure, à leur service et à leur énorme sacrifice. Nous leur en sommes éternellement reconnaissants, et j'espère que nous pourrons tous être à la hauteur de cet héritage, par cette pièce de monnaie qui se transmettra de génération en génération. »

« Ces pièces qui rendent hommage aux troupes sont une tradition de la Monnaie royale canadienne qui remonte à 1943, année où le graveur en chef Thomas Shingles a créé la pièce de cinq cents Victoire qui était une invitation à tous les Canadiens d'unir leurs forces pour gagner la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie. « Aujourd'hui, ce message inspirant est transposé sur une pièce de circulation commémorative de deux dollars en hommage à tous les Canadiens qui ont joué un rôle dans cette victoire, il y a 75 ans.

La pièce de circulation de deux dollars soulignant le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale a été inspirée par la pièce de cinq cents Victoire de 1943-1945, œuvre de Thomas Shingles. La partie centrale de la nouvelle pièce arbore ce « V » de la victoire qui était, à l'époque, un cri de ralliement pour soutenir les efforts de guerre d'un océan à l'autre. Un flambeau s'imbrique dans la lettre qui est encadrée par deux feuilles d'érable, le tout reposant sur les dates 1945 et 2020.

Les mots VICTOIRE et VICTORY, ainsi qu'un message gravé en code morse, figurent sur l'anneau extérieur. « La bonne volonté est gage de victoire » et « We win when we work willingly » ont d'abord figuré sur la pièce de cinq cents Victoire datant de la guerre. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, œuvre réalisée par l'artiste canadienne Susanna Blunt en 2003.

Le tirage est limité à trois millions d'exemplaires, dont deux millions seront colorés. La nouvelle pièce de deux dollars est maintenant en circulation. Les Canadiens la trouveront dans leur menue monnaie à mesure que les succursales bancaires et les commerces commenceront à regarnir leurs stocks de pièces de deux dollars.

Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui résident au Centre de soins de santé des anciens combattants Perley-Rideau à Ottawa ont aussi exprimé leurs pensées en ce 75e anniversaire de la fin des hostilités.

Betty Bell (aviatrice de 1re classe, Division féminine de l'Aviation royale canadienne )

« J'étais à Londres, en Angleterre, quand la victoire a été déclarée, et la ville tout entière faisait la fête. Les gens dansaient et chantaient dans les rues de Piccadilly et de Trafalgar Square. Les militaires étaient perchés sur les lampadaires au-dessus de la foule en délire. La victoire avait coûté cher, mais l'Europe était maintenant libérée, et la lumière était revenue. C'était fini les pannes, fini les bombes. »

John A. Commerford (artilleur, Armée canadienne)

« J'étais très soulagé et reconnaissant d'être encore en vie. »

Carl Reiser (lieutenant d'aviation, Aviation royale canadienne)

« J'étais heureux de pouvoir rentrer chez moi. »

La Monnaie souligne également cet anniversaire historique en proposant d'autres produits numismatiques connexes : une édition limitée de 15 000 rouleaux spéciaux colorés et 5 000 non colorés de 25 pièces hors-circulation, chacun au prix de 79,95 $. Les clients peuvent aussi acheter un ensemble de collection de pièces-souvenirs comprenant les deux versions (colorée et non colorée) de la pièce de circulation commémorative et les versions hors-circulation de nos pièces de circulation classiques 2020 (celles de 1 $, de 25 ¢, de 10 ¢ et de 5 ¢). L'ensemble est offert à 22,95 $, et le tirage est limité à 100 000 exemplaires.

Il est possible de commander ces articles de collection dès aujourd'hui en communiquant avec la Monnaie par téléphone au 1-800-267-1871 au Canada, au

1-800-268-6468 aux États-Unis, et en ligne à l'adresse www.monnaie.ca/victoire. Ils sont aussi vendus dans la boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

Des images de la pièce de circulation et des produits numismatiques sont accessibles ici.

