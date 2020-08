La pièce en argent illustrant diverses cultures autochtones des Territoires du Nord-Ouest a été réalisée par l'artiste inuvialuite Myrna Pokiak

OTTAWA, le 5 août 2020 /CNW/ - Toujours désireuse de célébrer l'histoire, les cultures et les valeurs du Canada, la Monnaie royale canadienne a émis une pièce de collection qui souligne les 150 ans de la création des Territoires du Nord-Ouest. Œuvre de l'artiste inuvialuite Myrna Pokiak, cette pièce d'anthologie est aussi un hommage aux diverses cultures autochtones qui ont façonné l'âme et l'identité de cette région spéciale du Canada.

Le paysage illustré sur la pièce est partiellement bordé de 11 ulus (couperets traditionnels) qui représentent le peuple inuvialuit et chacune des langues officielles du territoire. Le motif montre aussi un tipi déné et une ceinture-écharpe métisse qui traverse la pièce telle une rivière. Cette œuvre d'art ciselée dans 2 oz d'argent fin, ainsi que plusieurs autres créations numismatiques, peut être commandée à compter d'aujourd'hui.

De plus, la Monnaie révèle une autre prouesse technologique inédite sous la forme d'un trio de pièces bi-incuses en or et en argent, rehaussées d'un placage de rhodium noir et frappées du célèbre revers de la pièce d'investissement Feuille d'érable. Sur un champ noir au fini mat produit par le placage de rhodium, la feuille de l'érable à sucre est resplendissante au centre de la pièce de 1 oz en or pur de même que sur les pièces de 1 oz et de 3 oz en argent fin.

Parmi les autres produits mis en vente ce mois-ci, notons :

la pièce de 50 $ en argent fin 2020 - Plus vrai que nature : Les armoiries;

la pièce de 30 $ en argent fin 2020 - Prestance faunique : Orignal, œuvre de l'artiste Maurade Baynton;

la pièce de 2 500 $ en or pur 2020 - Summertime - Polar Bear de Robert Bateman .

La pandémie ayant entraîné des changements à nos activités, la pièce Summertime - Polar Bear et celle du 150e anniversaire des Territoires du Nord-Ouest seront expédiées le 24 novembre 2020.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du www.monnaie.ca. Vous trouverez un aperçu des pièces ici.

Il est possible de commander ces produits directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant sur son site Web. Ils sont également vendus dans la boutique de la Monnaie à Winnipeg.

