La Monnaie royale canadienne lance une pièce faite d'or pur du Nunavut en l'honneur du 20e anniversaire du plus récent territoire canadien

La pièce est faite d'or pur à 99,99 % extrait de la mine Meadowbank de Mines Agnico Eagle Limitée, près de Baker Lake, et de la mine de TMAC Resources à Hope Bay. Dans la même tradition que la première pièce de la Monnaie faite d'or du Nunavut lancée en 2018, cette pièce de 1/10 oz en or est frappée sur un flan à la fois mince et large, offrant au motif arctique du revers l'espace pour se déployer dans toute sa splendeur. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

« L'entreprise Agnico Eagle est honorée et fière que de l'or extrait de sa mine Meadowbank soit utilisé pour cette pièce de collection de la Monnaie royale canadienne soulignant le 20e anniversaire du Nunavut », a déclaré Sean Boyd, vice-président du conseil et chef de la direction de Mines Agnico Eagle Limitée. « Nous sommes aussi extrêmement fiers de travailler avec nos partenaires inuits à l'exploitation responsable des ressources du Nunavut en vue de favoriser la prospérité économique et sociale de ce territoire. »

Le tirage de la pièce de 20 $ de 1/10 oz en or pur 2019 - 20e anniversaire du Nunavut est limité à 1 500 exemplaires et se vend au prix de détail de 359,95 $. On peut se la procurer auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada, le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le site www.monnaie.ca. La pièce sera également bientôt vendue dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

Vous trouverez des images de cette pièce ici.

