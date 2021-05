Le revers de la pièce de 30 $ en argent fin 2020 - Manitoba 150 : Unis dans la fête présente une adaptation du motif qui ornait le dollar en nickel émis en 1970, conçu par l'artiste canadien Raymond Taylor à l'occasion du centenaire du Manitoba. L'anémone pulsatille, emblème floral officiel de la province et premier signe annonciateur du printemps dans les Prairies, figure dignement au centre de la pièce surdimensionnée. Complétant le motif au revers, la nouvelle inscription « MANITOBA 1870-2020 » souligne le 150e anniversaire de la province. L'avers de la pièce, à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Arnold Machin, est orné d'un motif récurrent gravé au laser représentant le logo de Manitoba 150.

« Malgré les défis sans précédent de la dernière année, la détermination des Manitobains, leur compassion et leur engagement à se protéger les uns les autres nous ont permis de faire face à ces défis ensemble », a affirmé Cathy Cox, ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine. « Nous sommes très heureux de la création de cet incroyable souvenir qui témoigne de la résilience de notre province et de ses habitants, et nous sommes impatients de continuer à célébrer le passé, le présent et l'avenir du Manitoba. »

« Mettant en vedette notre emblème floral, l'anémone pulsatille, la pièce Manitoba 150 : Unis dans la fête revêt une importance particulière en cette période difficile », ont déclaré Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents du comité hôte Manitoba 150. « Comme les anémones qui fleurissent chaque année après le rude hiver des Prairies, amenant avec elles la promesse d'un jour nouveau, le Manitoba regarde l'avenir avec espoir, résilience et une touche de joie! Nous espérons que les Manitobains se souviendront de notre anniversaire, et qu'ils sont fiers d'être d'ici. »

La pièce de 30 $ en argent fin 2020 - Manitoba 150 : Unis dans la fête a un tirage limité à 2 500 exemplaires et se vend au prix de détail de 199,95 $. On peut se procurer dès aujourd'hui cette pièce de collection auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca.

Vous trouverez des images de la pièce ici.

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]

