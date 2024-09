« La Monnaie royale canadienne est reconnue dans le monde entier pour ses prouesses d'affinage et d'innovation, de même que pour ses pratiques robustes en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous sommes fiers de faire rayonner une fois de plus la pureté et le caractère responsable de notre pièce d'investissement Feuille d'érable en or extrait d'une source unique en nous associant avec la mine Detour Lake d'Agnico Eagle », affirme Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne.

Le revers de la plus récente pièce en or pur de source unique de la Monnaie présente une gravure riche en détails d'une feuille d'érable à sucre conçue par Walter Ott, la marque distinctive de notre collection de pièces d'investissement Feuille d'érable. Ce motif central est entouré de nombreuses lignes radiales minutieusement gravées. Sous le motif figure une marque de sécurité microgravée en forme de feuille d'érable contenant le chiffre « 24 », uniquement visible à la loupe, qui indique l'année d'émission. À côté de la marque de sécurité, une marque privée représentant un globe terrestre flottant au-dessus d'une main symbolise la provenance unique de l'or pur à 99,99 % de la pièce, laquelle est également protégée par la technologie anti-contrefaçon pour produits d'investissement ADNMC. Cette remarquable pièce d'investissement en or est présentée dans un emballage au format de poche renfermant un certificat de pureté et d'authenticité signé par l'essayeur en chef de la Monnaie.

« Agnico Eagle est fier d'avoir été choisi comme une source fiable d'or extrait et produit de façon responsable pour la pièce d'investissement en or de source unique de la Monnaie royale canadienne », affirme Ammar Al-Joundi, président des Mines Agnico Eagle. « Après celle produite en collaboration avec la mine Meliadine en 2022, il s'agit de la deuxième pièce d'investissement en or de source unique faite entièrement d'or provenant d'une mine exploitée par Agnico Eagle. Nous avons bâti une solide culture de comportement responsable. C'est pourquoi, avec chacun des gestes que nous posons, nous cherchons à respecter notre engagement à veiller à ce que chaque once d'or extrait par Agnico Eagle respecte les normes les plus strictes en matière de responsabilité et de durabilité. »

Depuis son ouverture en 1957 dans le Nord de l'Ontario, Agnico Eagle est devenue la plus importante société d'exploitation aurifère au Canada, ainsi que le troisième plus grand producteur d'or au monde. La société est reconnue dans le monde entier pour ses pratiques exemplaires en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. En tant que partenaire de choix dans les régions où elle exerce ses activités, la société s'efforce de maintenir de solides relations avec les collectivités et les communautés autochtones et de soutenir les entreprises locales. Située dans la partie la plus au nord de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, Detour Lake est la plus grande mine d'or en exploitation au Canada, avec des réserves aurifères totalisant 19,9 millions d'onces et une durée de vie prévue allant au-delà de 2054.



Vous trouverez des images de cette nouvelle pièce ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de cultiver des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos d'Agnico Eagle

Agnico Eagle est une société canadienne d'exploitation aurifère de premier plan et le troisième producteur aurifère en importance dans le monde. Elle produit des métaux précieux à partir de ses sites d'exploitation au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Elle a une filière de projets d'exploration et de développement de grande qualité dans ces pays de même qu'aux États-Unis. Partenaire de choix au sein de l'industrie minière, Agnico Eagle est reconnue dans le monde entier pour ses pratiques exemplaires en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Fondée en 1957, la société offre continuellement de la valeur à ses actionnaires et a déclaré des dividendes en espèces chaque année depuis 1983.

