La Monnaie royale canadienne lance sa toute première pièce en forme de coquelicot

OTTAWA, le 1er oct. 2019 /CNW/ - C'est avec fierté que la Monnaie royale canadienne a créé sa toute première pièce en argent en forme de coquelicot. Cette pièce de 10 $ en argent fin 2019 - Jour du Souvenir est l'œuvre de Jamie Desrochers, artiste et chef de produits de la Monnaie, dont les choix de couleurs et l'utilisation de la gravure à relief multiple confèrent à la fleur profondeur et légèreté. Cette dernière innovation s'ajoute à la longue liste des pièces frappées par la Monnaie pour promouvoir la tradition annuelle canadienne qu'est le jour du Souvenir.

Comme autre hommage créatif aux soldats canadiens tombés au combat, l'artiste Kerry Weller a imaginé la pièce de 20 $ en argent fin 2019 - N'oublions jamais. Celle-ci comporte un coquelicot en verre de Murano au cœur d'un champ gravé de coquelicots. On y trouve aussi une croix sur laquelle sont inscrites les devises intemporelles : « N'OUBLIONS JAMAIS » et « LEST WE FORGET ». Ces deux pièces sont en vente dès aujourd'hui.

La pièce de 50 $ en argent fin 2019 - La flamme du centenaire du Canada est une merveille d'ingénierie créée par l'équipe de Recherche-développement de la Monnaie. Frappée dans trois onces d'argent pur, cette pièce est une reproduction fidèle et détaillée du célèbre monument de la colline du Parlement, qui commémore l'entrée de chaque province et territoire du Canada dans la Confédération. Un fini antique rappelant la pierre et un relief tout en contrastes font de cette pièce une réplique miniature raffinée du monument distinctif.

La créativité est tout autant à l'honneur dans la pièce de 20 $ en argent fin 2019 - La plume d'aigle. Il s'agit de la première pièce en forme de plume; un hommage à l'aigle et à son plumage - deux symboles chargés d'une profonde importance culturelle et spirituelle pour les peuples autochtones du Canada. Pour créer une œuvre inoubliable, l'artiste Andy Everson a illustré, au revers, une tête d'aigle dans le style de la côte du Nord-Ouest célébrant la culture K'ómoks et Kwakwa̱ka̱'wakw.

Parmi les autres magnifiques articles de collection mis en vente ce mois-ci, notons :

La pièce de 125 $ en argent fin 2019 - Grands voiliers du Canada, une pièce de un demi‑kilogramme issue d'une collaboration entre les artistes Yves Bérubé et Neil Hamelin , rehaussée d'un placage d'or sélectif et illustrant quatre voiliers célèbres du patrimoine maritime canadien.

, rehaussée d'un placage d'or sélectif et illustrant quatre voiliers célèbres du patrimoine maritime canadien. La pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Splendeurs célestes : Colonnes lumineuses, conçue par l'artiste Tony Bianco .

. La pièce de 30 $ en argent fin 2019 - Éclat doré : Prédateur et proie - Loups et Wapiti, une pièce entièrement plaquée or, œuvre de W. Allan Hancock .

. La pièce de 100 $ en argent fin 2019 - Grand Sceau de la Province du Canada, un chef‑d'œuvre rehaussé d'un placage d'or sélectif dont le dessin reproduit dans les moindres détails le Grand Sceau qui a officiellement symbolisé le Canada avant la Confédération, de 1841 à 1867.

La pièce de 25 $ en argent fin 2020 - Têtes d'animal à multiples facettes : Grizzli, création d'Alex Tirabasso, graveur de la Monnaie.

La pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Mystères en terre canadienne : L'incident de Shag Harbour , une nouvelle pièce inspirée par les ovnis qui brille dans le noir, imaginée par Pandora Young .

, une nouvelle pièce inspirée par les ovnis qui brille dans le noir, imaginée par . La pièce lenticulaire de 50 cents 2019 - Le Canada insolite : Auberge HI Ottawa Jail, une pièce à l'aura surnaturelle conçue par Emmanuel Julian Madail Monzon qui redonne vie à l'une des histoires de fantômes les plus connues d' Ottawa .

insolite : Auberge HI Jail, une pièce à l'aura surnaturelle conçue par qui redonne vie à l'une des histoires de fantômes les plus connues d' . La pièce de 3 $ en argent fin 2019 - Petits bonheurs de la vie au Canada : Observation de baleines, conçue par Steve Hepburn .

. La pièce de 5 $ en argent fin 2019 - Signes du zodiaque : Scorpion, conçue par Jori van der Linde.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca. Un aperçu des pièces se trouve ici.

Il est possible de commander tous ces produits directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant sur le site Web de la Monnaie. Les pièces sont également en vente dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

