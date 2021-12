La Monnaie royale canadienne lance des produits d'investissement de luxe présentés dans un emballage spécial

Les clients peuvent maintenant se procurer la pièce de 5 $ de 1 oz en argent pur à 99,99 % 2022 - Précieuse Feuille d'érable en argent, sous trois emballages distincts : Félicitations! , Joyeux anniversaire! ou Année du Tigre . La pièce de 5 $ de 1/10 oz en or pur à 99,99 % 2022 - Précieuse Feuille d'érable en or est disponible dans deux choix d'emballage : Félicitations! et Année du Tigre . Émis directement par la Monnaie, ces produits sont faciles à personnaliser puisqu'il est possible d'écrire un message spécial à l'intérieur de la carte.

Les pièces offertes dans les produits d'investissement de luxe présentés dans un emballage spécial sont les célèbres et authentiques pièces d'investissement hors-circulation Feuille d'érable en argent (FÉA) et Feuille d'érable en or (FÉO) de la Monnaie. Faite d'une once d'argent pur à 99,99 %, la FÉA est dotée de caractéristiques de sécurité de pointe, dont une marque de sécurité microgravée et des lignes radiales, de la technologie anti-contrefaçon ADNMC pour produits d'investissement et de la solution VIGIMONNAIEMC Surface protégée. Quant à la FÉO de 1/10 oz, elle est faite de 3,11 grammes d'or pur à 99,99 % et présente un ensemble complexe de lignes radiales à l'avers et au revers. Sur le revers de ces deux pièces figure l'illustre motif de feuille d'érable à sucre créé en 1979 par l'ancien maître graveur Walter Ott, tandis que l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II créée par l'artiste Susanna Blunt orne l'avers.

Les produits Précieuse Feuille d'érable en argent sont initialement offerts au prix de détail de 59,95 $ CA, tandis que les produits Précieuse Feuille d'érable en or se vendent au détail au prix de 349,95 $ CA. Les prix pourraient fluctuer. Des modalités s'appliquent également à l'achat de produits d'investissement de luxe présentés dans un emballage spécial.

À l'exception des boutiques de la Monnaie, les produits d'investissement de la Monnaie royale canadienne ne sont habituellement vendus que par des marchands autorisés. Cependant, il est possible de commander les produits d'investissement de luxe présentés dans un emballage spécial directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, en se rendant sur le site Web de la Monnaie (www.monnaie.ca) ou en utilisant l'application mobile de la Monnaie. Ces produits sont également vendus dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

