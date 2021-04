La Monnaie royale canadienne et la Royal Mint s'associent à l'occasion du 95e anniversaire de la reine

« C'est formidable de collaborer avec la Monnaie royale canadienne pour célébrer le 95e anniversaire de naissance de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Soigneusement conçu, cet ensemble conjoint offre aux collectionneurs une magnifique façon de souligner ce grand événement », ajoute Anne Jessopp, directrice générale de la Royal Mint.

La contribution du Canada à l'ensemble de deux pièces 2021 - Célébration royale met en vedette une représentation élégante de Sa Majesté sur les deux faces d'une pièce de 1 oz en argent fin. Le revers reproduit la statue équestre de la reine Elizabeth II sculptée par l'artiste canadien Jack Harman et dévoilée en 1992 par Sa Majesté sur la colline du Parlement, à Ottawa. Ce monument majestueux, qui montre la Reine sur son cheval Centenial, trône aujourd'hui à l'entrée de Rideau Hall, la résidence officielle du gouverneur général du Canada. L'avers est une vitrine de l'histoire numismatique du Canada, où sont finement ciselées les quatre effigies de la reine Elizabeth II à avoir orné les pièces canadiennes depuis le début de son règne.

Quant à elle, la Royal Mint a fait appel à l'artiste héraldique Timothy Noad pour la conception de sa pièce en argent fin. Portant les dates « 1926-2021 », le revers arbore le monogramme royal, les emblèmes floraux des nations du Royaume-Uni ainsi que l'inscription « MY HEART AND MY DEVOTION », en référence au premier discours de Noël télévisé de la Reine, en 1957. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la Reine, selon Jody Clark. Ce portrait a été dévoilé en septembre 2015, lorsque la reine Elizabeth II est devenue le monarque ayant régné le plus longtemps sur la Grande-Bretagne.

L'ensemble de deux pièces, dont le tirage mondial est limité à 6 500 ensembles, est présenté dans une boîte protectrice noire arborant le logo des deux établissements de monnayage. L'emballage comprend un certificat d'authenticité pour chacune des pièces et une carte numérotée portant un message de chaque établissement.

Il est possible de commander cet article de collection spécial dès aujourd'hui en communiquant avec la Monnaie par téléphone au 1-800-267-1871 (Canada) ou au 1-800-268-6468 (États-Unis), ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca. Pour l'obtenir directement de la Royal Mint, rendez-vous au www.royalmint.com.

L'ensemble est aussi disponible par l'intermédiaire du réseau de marchands autorisés de la Monnaie.

Des images de la pièce se trouvent ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

