La Monnaie royale canadienne dévoile une pièce de collection qui met en lumière la célébre histoire d'un écrasement d'ovni au Canada

/CNW/ - La nouvelle pièce de collection photoluminescente de la Monnaie raconte l'histoire d'un évènement à la fois unique et inexplicable qui a fait du petit village de Shag Harbour en Nouvelle-Écosse, un incontournable pour les adeptes des phénomènes paranormaux. La pièce illustre

ce que certains prétendent être un écrasement d'objet volant non-identifié, datant du 4 octobre 1967. D'ailleurs, il s'agit de l'observation d'ovni la mieux documentée du Canada .

La pièce de collection en argent de la Monnaie royale canadienne soulignant l’incident de Shag Harbour (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne)

OTTAWA , le 1er oct. 2019 Il y a plus de 50 ans, des résidents du village de pêche ont aperçus quatre lumières clignoter dans le ciel. Selon eux, un objet étrange a survolé le ciel à basse altitude avant de s'être incliné soudainement à 45 degrés et de s'être écrasé dans l'eau. C'est précisément la scène décrite par les témoins qui apparaît sur cette nouvelle pièce de collection excitante, disponible en date d'aujourd'hui.

« Cherchant à illustrer l'instant qui représentait le mieux l'histoire, j'ai d'abord lu tous les récits des témoins : ceux des pilotes qui ont aperçu des lumières au-dessus de leur appareil, du pêcheur qui a pris la mer pour porter secours et des ados sur la rive, » raconte Pandora Young, artiste canadienne qui a conçu la pièce. « J'étais fascinée quand je pensais aux émotions fortes qu'ont dû vivre collectivement ceux qui ont assisté à l'événement. L'émerveillement, l'aventure, c'est ce que nous avons voulu représenter! »

Par cette pièce, la Monnaie royale canadienne met en valeur l'histoire énigmatique qui a fait en sorte que les yeux des Canadiens étaient rivés sur Shag Harbour. L'unicité de sa forme et de sa technologie donne vie à la scène qui avait abasourdis les témoins à ce moment-là. En effet, la lampe de poche à lumière noire inclue à l'achat de la pièce accentue les éléments photoluminescents qui eux, ajoutent une touche de science-fiction à cette histoire tout-à-fait réelle.

Le tirage de la pièce rectangulaire de 20 $ en argent pur à 99,99% « Mystères en terre canadienne : L'incident de Shag Harbour » est limité à 4 000 exemplaires et la pièce se vend au prix de détail de 129, 95 $. Un nombre limité de pièces sera en vente lors du festival annuel des ovnis de Shag Harbour à compter du 4 octobre 2019. Par l'entremise d'un concours, la Monnaie fera également tirer des pièces de l'incident de Shag Harbour gratuites.

Jusqu'à épuisement des stocks, il sera possible de commander cette pièce auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267‑1871 au Canada, le 1-800-268‑6468 aux États‑Unis, ou par Internet à www.monnaie.ca. La pièce sera également offerte dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et Winnipeg ainsi que par l'entremise de son réseau global de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

Des images de la pièce sont disponibles ici.

