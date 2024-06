CAVENDISH, PE, le 26 juin 2024 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne lance une nouvelle pièce de circulation commémorative de 1 $ en l'honneur de L. M. Montgomery, l'une des plumes les plus prolifiques et les plus lues de l'histoire du pays. À l'occasion du 150e anniversaire de naissance de l'écrivaine, cette pièce rend hommage à son talent et à ses contributions durables à la littérature canadienne, et souligne le rôle important qu'elle a joué pour faire découvrir l'Île-du-Prince-Édouard (Î.‑P.-É.) et le Canada dans son intemporelle série de romans Anne de la maison aux pignons verts et ses autres œuvres mémorables. La circulation de cette pièce débutera le 27 juin 2024.

« Les romans Anne de la maison aux pignons verts sont des œuvres emblématiques de la littérature canadienne et ont su captiver des millions de personnes au Canada et ailleurs dans le monde », déclare l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. « Cette nouvelle pièce qui rend hommage à L. M. Montgomery et à son œuvre littéraire fera circuler les récits de la petite Anne pendant de nombreuses générations encore. »

« La vie et le legs de L. M. Montgomery constituent une histoire qui mérite bien sa place sur notre première pièce de circulation à saluer un grand nom de la littérature », souligne Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Les célèbres péripéties d'Anne Shirley étant encore traduites dans des dizaines de langues et adaptées pour la scène et l'écran, nous sommes fiers d'avoir transposé l'histoire de L. M. Montgomery sur une pièce de monnaie qui sera admirée et chérie des générations durant. »

La pièce a été dévoilée au Site Patrimonial Green Gables, la maison familiale et la ferme administrées par Parcs Canada que Montgomery a utilisée comme source d'inspiration pour le cadre de son roman Anne de la maison aux pignons verts. Son motif est une œuvre de l'artiste prince-édouardienne Brenda Jones. On y voit le profil de la bien-aimée auteure canadienne (1874-1942), du temps où elle écrivait Anne de la maison aux pignons verts, ainsi que sa signature accompagnée du dessin de chat qu'elle y ajoutait si souvent.

Ode à l'imagination fertile de L. M. Montgomery, le motif passe de l'écrivaine en pleine rédaction (illustrée par l'encrier et le cahier) à l'héroïne de son roman, Anne Shirley, qui regarde au loin vers les terres agricoles de l'Î.-P.-É. - l'inspiration derrière tant d'histoires de l'auteure. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

« J'admire grandement ma grand-mère pour sa contribution à la littérature et à la culture canadiennes, pour sa force de caractère et pour l'amour, la fierté et le sens des responsabilités qu'elle a transmis à ma famille », déclare Kate Macdonald Butler, la petite-fille de l'auteure. « Le fait qu'on lui rende hommage sur des millions de pièces de circulation constitue un honneur inimaginable; j'espère que mes compatriotes la chériront autant que moi, non seulement pour les histoires qu'elle a racontées, mais pour la femme qu'elle était. »

Née Clifton (Î.-P.-É.) en 1874, L. M. Montgomery a publié des centaines de nouvelles et de poèmes ainsi que 20 romans - dont Anne de la maison aux pignons verts, son œuvre la plus célèbre. Elle s'est finalement installée à Toronto, où elle est restée jusqu'à la fin de ses jours en 1942. L'auteure repose aujourd'hui au cimetière de Cavendish, à l'Î.-P.-É. - ultimement revenue à l'île qu'elle aimait tant.

Avec un tirage limité à trois millions d'exemplaires, dont deux millions en version colorée, la nouvelle pièce de 1 $ entrera en circulation le 27 juin 2024. Elle arrivera entre les mains de la population canadienne au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces.

Des pièces de collection s'ajouteront aussi à cette commémoration, sous la forme de rouleaux spéciaux de 25 pièces hors-circulation, offerts en versions colorée et non colorée, et d'une pièce en argent fin.

Il est possible de commander ces articles de collection dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca/LMM. Ces produits sont également vendus dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs.

