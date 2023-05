LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE DÉVOILE SES PIÈCES EN OR ET EN ARGENT CONSACRÉES AU COURONNEMENT DE SA MAJESTÉ LE ROI CHARLES III

OTTAWA, ON, le 6 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion des célébrations canadiennes du couronnement de Sa Majesté le roi Charles III, première investiture formelle d'un nouveau monarque depuis sept décennies, la Monnaie royale canadienne souligne l'événement historique avec des pièces de collection en or et en argent purs. Le motif central de chaque pièce de la collection Le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III représente le monogramme royal, monogramme personnel du souverain. Ces pièces-souvenirs ciselées avec soin sont en vente dès aujourd'hui.

Le Dollar épreuve numismatique en argent de la collection du couronnement de Sa Majesté le roi Charles III, produit par la Monnaie royale canadienne (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne)

« Le couronnement d'un nouveau monarque est un événement de grande importance; cette cérémonie, la première en son genre depuis 70 ans, est sans précédent pour la majeure partie de la population canadienne », souligne Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « C'est avec fierté que la Monnaie émet ces pièces de collection finement ciselées qui immortalisent ce moment historique. »

Les graveurs de la Monnaie ont conçu les quatre pièces de la collection Le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III, composée des pièces en or et en argent purs à 99,99 % que voici :

Dollar épreuve numismatique en argent édition limitée, vendu au détail au prix de 69,95 $ CA et dont le tirage est limité à 25 000 exemplaires;

Pièce de 5 $ en argent fin, vendue au détail au prix de 34,95 $ CA et offerte jusqu'à épuisement des stocks;

Pièce de 10 $ en or pur, vendue au détail au prix de 289,95 $ CA et dont le tirage est limité à 6 500 exemplaires;

Pièce de 200 $ en or pur, vendue au détail au prix de 4 199,95 $ CA; il s'agit de la pièce la plus rare de la collection Le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III, avec un tirage mondial limité à 375 exemplaires.

Au revers de chaque pièce figure le monogramme royal de Sa Majesté; il porte les initiales « C » et « R », pour « Charles » et « Rex » (qui signifie « roi » en latin), accompagnées du numéro de règne « III ». Ces éléments sont rehaussés d'une couronne des Tudors stylisée. L'avers est à l'effigie de la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt. Y figure également une marque spéciale composée de quatre perles et d'une double date, laquelle symbolise les quatre effigies de la Reine ayant orné les pièces canadiennes ainsi que la durée de son règne.

Pour commander ces produits dès aujourd'hui, communiquez directement avec la Monnaie royale canadienne par téléphone, au 1-800-267-1871 au Canada, ou au 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou rendez-vous en ligne au www.monnaie.ca. Ils seront également vendus dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements de Postes Canada participants ainsi que par l'intermédiaire du réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

Vous trouverez des images de ces nouvelles pièces ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]