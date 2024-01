LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE COMMÉMORE L'HISTOIRE DES NOIRS AVEC UNE PIÈCE EN ARGENT HONORANT LES COLONS D'AMBER VALLEY, EN ALBERTA

OTTAWA, ON, le 27 janv. 2024 /CNW/ - La plus récente émission de la série de pièces en argent fin Commémoration de l'histoire des Noirs de la Monnaie royale canadienne rend hommage à Amber Valley, une communauté albertaine fondée en 1910 par des familles afro-américaines originaires de l'Oklahoma, du Texas et d'autres États environnants. Fuyant les lois ségrégationnistes, le racisme et la violence, elles sont parties pour le nord de l'Alberta, séduites par la promesse du gouvernement canadien d'offrir des terres dans la partie ouest du pays. En 1910, ce sont environ 300 hommes, femmes et enfants qui ont entrepris ce périple et dompté les contrées sauvages de la province pour y créer une communauté prospère, renommée Amber Valley en 1931. Leur force et leur détermination sont immortalisées à tout jamais sur cette magnifique pièce de collection en argent pur à 99,99 %.

La pièce de 20 $ en argent fin 2024 – Commémoration de l’histoire des Noirs : Amber Valley de la Monnaie royale canadienne (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne)

Émise dans le cadre de la commémoration annuelle du Mois de l'histoire des Noirs, la pièce de 20 $ en argent fin 2024 - Commémoration de l'histoire des Noirs : Amber Valley célèbre l'héritage du groupe d'hommes et de femmes hors pair qui ont fondé l'une des toutes premières communautés noires dans l'Ouest canadien. La pièce est en vente dès aujourd'hui.

« Je suis reconnaissante de l'hommage rendu par cette pièce, a mentionné Myrna Wisdom, historienne et cofondatrice de la The Black Settlers of Alberta and Saskatchewan Historical Society. Il est bien mérité par les colons noirs d'Amber Valley, dont font partie mes grands-parents paternels et maternels ainsi que mes parents. »

« La Monnaie royale canadienne est fière de participer à la célébration nationale du Mois de l'histoire des Noirs avec cette série de pièces de collection en argent qui met en scène des histoires marquantes de notre héritage commun, a expliqué Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. C'est un honneur pour nous de raconter l'histoire inspirante d'Amber Valley et de la communauté noire pionnière qui a réussi à se rebâtir une vie dans de nouvelles contrées, ce qui illustre une fois encore la force et la résilience des communautés noires du Canada. »

Le motif au revers de cette pièce en argent pur à 99,99 %, œuvre de l'artiste Valentine De Landro, met en scène une famille de colons arrivant à Pine Creek en Alberta en 1909 et observant les terres qui deviendraient bientôt celles de la florissante communauté d'Amber Valley. Le motif comporte une silhouette de la province de l'Alberta, agrémentée d'une guirlande de feuilles d'érable. Au bas du motif, un convoi de caravanes termine son long périple depuis le sud des États-Unis. La scène est encadrée par des cabanes en bois rond, qui étaient les premières maisons bâties par ces intrépides pionniers noirs déterminés à repartir à neuf dans le nord de l'Alberta.

« Pour la composition, je devais trouver l'équilibre entre deux éléments qui me semblaient primordiaux, à savoir le périple et la communauté, raconte l'artiste Valentine De Landro. Il était essentiel, pour communiquer l'essence même d'Amber Valley, de miser sur l'imagerie des pionniers : la traversée d'un territoire hostile, la destination pratiquement inconnue, la création d'un héritage, l'ambition d'une vie meilleure pour sa famille. »

L'avers arbore l'effigie de transition de la reine Elizabeth II selon Susanna Blunt, accompagnée d'une marque spéciale se composant des années « 1952 » et « 2022 », inscrites l'une au-dessus de l'autre, séparées par quatre perles qui symbolisent les quatre effigies ayant orné les pièces canadiennes durant le règne de la Reine.

Limitée à un tirage de 5 500 exemplaires, la pièce de 20 $ en argent fin 2024 - Commémoration de l'histoire des Noirs : Amber Valley est vendue au prix de 104,95 $. Pour commander cette nouvelle pièce de collection dès aujourd'hui, il suffit de communiquer avec la Monnaie royale canadienne au 1-800-267-1871 (Canada) ou au 1-800-268-6468 (États-Unis), ou de visiter le site www.monnaie.ca. Vous la trouverez également dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements participants de Postes Canada et dans le réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

Des images de cette pièce sont disponibles ici.

