La Monnaie donne le coup d'envoi de la nouvelle année en soulignant le 100e anniversaire du Bluenose

Lors de sa première saison en mer, non seulement le Bluenose ramena une prise de poissons record des Grands Bancs, mais il remporta également l'International Fishermen's Trophy. Il demeurera champion invaincu de cette série de courses et défendra fièrement son titre de « reine de la flottille de pêche de l'Atlantique Nord » pendant près de 20 ans de course.

« Le célèbre Bluenose a facilement trouvé sa place sur les pièces de 10 cents quand nos pièces de circulation ont été redessinées en 1937 pour mettre à l'honneur les emblèmes nationaux préférés des Canadiens, a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. L'ingéniosité à l'origine du Bluenose, qui évoque l'innovation et le savoir-faire du Canada, est source de fierté nationale depuis des générations. »

L'artiste maritime canadien Yves Bérubé a magistralement rendu la vision de William James Roué sur le revers du dollar épreuve numismatique en argent 2021. Son dessin illustre à la fois le rêve et la réalité du projet : une partie des dessins originaux du plan n° 17, qui allait devenir le Bluenose, la légendaire goélette toutes voiles dehors. On peut voir la main de l'architecte qui termine le dessin, ainsi qu'une gravure de sa signature telle qu'elle figurait sur le plan naval original du Bluenose. L'avers porte l'effigie du roi George V, qui était le monarque du Canada en 1921.

Le dollar épreuve numismatique en argent 2021 est également en vedette dans l'ensemble épreuve numismatique en argent fin, qui comprend des versions en argent fin de pièces de circulation canadiennes, dont une pièce spéciale de 10 cents portant la double date 1921-2021.

« Peu importe la région du Canada d'où l'on venait, ce navire nous représentait tous - et il nous représente encore. Je ne peux pas imaginer un Canada sans le Bluenose, a déclaré Yves Bérubé. Pour moi, le Bluenose est plus qu'un navire : c'est un fier symbole de l'histoire et des traditions de la côte Est, où il représente chaque marin, pêcheur et constructeur naval. »

Pour concevoir le revers de la pièce de 100 $ en or pur, les graveurs de la Monnaie se sont inspirés d'une photographie historique et du dessin de la coque de Roué pour montrer deux perspectives du Bluenose. La coque nouvellement achevée, ornée de pavillons de signalisation lors de l'inauguration du 26 mars 1921, semble flotter au-dessus d'un diagramme en coupe transversale montrant à la fois la proue et la poupe du Bluenose. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

On peut se procurer dès aujourd'hui ces deux pièces de collection auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou à www.monnaie.ca.

Vous trouverez des images de cette pièce ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]

Liens connexes

https://www.mint.ca/