GATINEAU, QC, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Des représentants du Comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l'Union internationale pour la conservation de la nature ont récemment conclu une visite de neuf jours au site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. Le Comité du patrimoine mondial avait d'abord visité le parc en 2016, puis demandé une visite subséquente en juillet 2021. Au cours de leur visite de neuf jours, les experts ont reçu des témoignages de première main sur les engagements partagés et le travail important réalisé par tous les partenaires pour protéger et conserver la valeur universelle exceptionnelle pour laquelle le parc a été reconnu internationalement comme site du patrimoine mondial.

Des Nations et communautés autochtones, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des ministères fédéraux et des organismes non gouvernementaux ont tous participé à la mission et ont contribué à fournir des renseignements au sujet des activités de coopération entreprises et des avancées réalisées depuis le début de la mise en œuvre du plan d'action de 2019 pour le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. Les deux tiers des 138 mesures du plan d'action sont soit complétées ou en cours. Tous les partenaires continuent de faire de la conservation et de la restauration du parc national Wood Buffalo une priorité, y compris le gouvernement du Canada, lequel a fait un investissement sans précédent de 87 millions de dollars pour la mise en œuvre du plan d'action.

Les experts de la mission de l'UNESCO en ont appris davantage sur l'importance de l'eau dans le delta Paix-Athabasca et sur les efforts collaboratifs déployés quant à la gestion de l'eau au parc national Wood Buffalo afin de faire des gains écologiques et de soutenir les pratiques autochtones traditionnelles. Les visiteurs de l'UNESCO ont aussi perfectionné leurs connaissances quant aux impacts du changement climatique, au rétablissement d'espèces clés et à l'importance d'intégrer les systèmes de savoirs autochtone et occidental dans la prise de décisions en matière de gestion du parc national et dans la mise en œuvre du plan d'action de 2019.

Dans les mois à venir, les experts de la mission soumettront au Comité du patrimoine mondial un rapport et des recommandations sur l'état général de conservation du parc.

La valeur universelle exceptionnelle du parc national Wood Buffalo continue d'être conservée et protégée grâce à des recherches rigoureuses, ainsi qu'à une collaboration et un dialogue respectueux, tout en s'appliquant à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. La coopération et le déploiement d'efforts conjoints ont mené aux gains réalisés jusqu'à maintenant dans la mise en œuvre du plan d'action. Les succès à venir quant à la conservation du parc reposeront grandement sur l'engagement continu de tous les partenaires à la gestion des terres et des eaux de cette importante aire protégée.

Pour en savoir plus sur le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, lisez les rapports sur l'état de conservation et le plan d'action disponibles sur le site Web https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nt/woodbuffalo/info/action.

