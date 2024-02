OTTAWA, ON, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a souligné le Mois de l'histoire des Noirs en annonçant que le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires (Carrefour du savoir) travaillait à la mise au point d'un nouvel outil de cartographie de l'écosystème pour aider les entrepreneurs de la communauté noire et les entreprises appartenant à des Noirs au Canada. Grâce à cet outil, les entrepreneurs de la communauté noire auront accès aux données et à l'information dont ils ont besoin pour démarrer ou faire croître leur entreprise, et ainsi contribuer à bâtir une économie avantageuse pour tous.

Les entreprises appartenant à des Noirs pourront utiliser ce nouvel outil de cartographie de l'écosystème du Carrefour du savoir pour trouver et mettre à profit une vaste gamme de ressources, de soutiens et de possibilités, et pour faire valoir leur profil auprès de leurs clients et de leurs investisseurs, dans le but de croître et de prospérer. Elles pourront aussi utiliser cet outil pour forger des partenariats avec d'autres entreprises et pour avoir accès à des services de mentorat et de soutien.

Les données générées par cet outil pourront aussi être utilisées pour orienter les politiques et les programmes futurs visant à mieux soutenir les entreprises appartenant à des Noirs partout au Canada. L'outil de cartographie de l'écosystème devrait être pleinement fonctionnel l'an prochain.

La ministre Valdez en a aussi profité pour souligner le succès atteint par le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) depuis son lancement en 2021. Il faut rappeler qu'un tel programme n'existait pas auparavant au Canada. Depuis lors, près de 50 millions de dollars en prêts ont été approuvés au titre du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires pour des entreprises appartenant à des Noirs. Une autre composante du Programme, le Fonds pour l'écosystème national, a aidé par l'entremise de ses 43 organismes partenaires dirigés par des Noirs près de 9 000 entrepreneurs noirs qui ont pu ainsi obtenir des services de mentorat, de la formation en commerce et des conseils en matière de planification financière pour faire croître leur entreprise.

Le PECN s'inscrit dans l'approche pangouvernementale qui vise à éliminer les obstacles plus que centenaires que les entrepreneurs de la communauté noire rencontrent lorsqu'ils veulent faire croître leur entreprise et accéder à du soutien. Par l'entremise d'outils comme celui dont il est question dans l'annonce d'aujourd'hui, le PECN pourra veiller à ce que les entreprises appartenant à des Noirs puissent croître et prospérer dans les mois et les années à venir.

« Une économie inclusive, c'est aussi une économie plus forte. La carte de l'écosystème du Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires aidera les entreprises appartenant à des Noirs à accroître leur visibilité, à mettre à profit les possibilités de collaboration et à accéder à de nouvelles données qui leur permettront de croître et de réussir. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs noirs de tout le pays. Cette nouvelle s'inscrit aussi dans l'engagement de notre gouvernement à travailler avec la communauté noire afin de s'assurer que les règles du jeu sont équitables pour toutes les entreprises du pays. Nous allons continuer de nous assurer, par l'entremise de nos programmes, comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, que les entreprises détenues par des Noirs d'un océan à l'autre obtiennent les soutiens dont elles ont besoin pour réussir. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« Je suis heureux que le gouvernement du Canada accroisse son soutien par l'entremise de ce nouvel outil de cartographie de l'écosystème du Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Les entrepreneurs noirs pourront ainsi disposer de ressources essentielles à leur réussite. Cela favorisera aussi la participation accrue des petites entreprises à notre économie, et ce, d'une manière inclusive et équitable. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et député d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi

« Les efforts que déploie notre gouvernement pour mettre en place des infrastructures, des partenariats et des programmes comme le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires démontrent bien son engagement à favoriser la diversité et l'inclusion, ainsi que la pleine représentation des entrepreneurs noirs dans le milieu entrepreneurial au pays. »

- La députée de London-Ouest, Arielle Kayabaga

Faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Canada , des organisations commerciales dirigées par des Noirs, des établissements postsecondaires ou d'autres établissements d'enseignement accrédités, et des institutions financières. Il comporte trois éléments : Le Fonds pour l'écosystème national, qui dispose d'une enveloppe de 100 millions de dollars, alloue du financement à des organismes sans but lucratif à l'échelle du pays qui fournissent maintenant aux entreprises des services de mentorat et de planification financière, ainsi que de la formation commerciale. Jusqu'à maintenant, 43 organismes ont bénéficié de son financement. Le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui dispose d'une enveloppe de 160 millions de dollars et qui est administré par la Federation of African Canadian Economics (FACE), fournit des prêts pouvant aller jusqu'à 250 000 $ aux propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs de la communauté noire. Le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui dispose d'une enveloppe de 5 millions de dollars, a comme objectifs de mener des recherches qualitatives et quantitatives, de recueillir des données sur l'entrepreneuriat noir au Canada , et d'aider à repérer les obstacles au succès que rencontrent les entrepreneurs noirs ainsi que leurs possibilités de croissance. L'Université Carleton et la Dream Legacy Foundation ont collaboré à l'établissement du Carrefour du savoir.

, des organisations commerciales dirigées par des Noirs, des établissements postsecondaires ou d'autres établissements d'enseignement accrédités, et des institutions financières. Il comporte trois éléments :

