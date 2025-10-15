BRIDGEWATER, NS, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral agit en faveur des petites entreprises en les aidant à s'établir, à prendre de l'expansion et à conquérir de nouveaux marchés. Il s'efforce de soutenir les entrepreneurs et de créer de bons emplois dans chaque région du pays par divers moyens, dont la réduction des impôts, l'élimination des obstacles au commerce et l'adoption de mesures pour protéger les entreprises canadiennes des droits de douane américains.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a souligné le lancement d'une initiative de 100 millions de dollars entre la Banque de développement du Canada (BDC), le Programme de développement des collectivités et les Corporations au bénéfice du développement communautaire. Cette initiative favorisera la prospérité des 520 000 entrepreneurs et petites entreprises des régions rurales et éloignées du pays en leur fournissant des ressources essentielles. BDC est une société d'État relevant du gouvernement fédéral dont le mandat est de soutenir les entrepreneurs.

L'initiative s'ajoute aux récentes mesures prises par le gouvernement en réponse aux droits de douane. Ces mesures visent à aider les petites entreprises à surmonter les perturbations commerciales causées par les États-Unis et à demeurer concurrentielles. Il s'agit du Fonds de réponse stratégique, assorti d'une enveloppe de 5 milliards de dollars, qui aide les entreprises à s'adapter et à croître; des prêts de BDC dont la valeur maximale a été augmentée à 5 millions de dollars en vue de stabiliser le flux de trésorerie des entreprises; et de l'Initiative régionale de réponse tarifaire, dotée de 1 milliard de dollars, qui prévoit des contributions non remboursables souples à l'intention des petites et moyennes entreprises admissibles. Ensemble, ces mesures dotent les entrepreneurs de la Nouvelle-Écosse des outils qui leur permettront de conserver leur main-d'œuvre, d'adapter leurs activités et de prendre de l'expansion en toute confiance.

Depuis le lancement de son initiative Financement collaboratif en novembre 2024, BDC s'est associée à des institutions financières et à des partenaires prêteurs locaux qui appuient les groupes moins bien desservis. En se joignant à ce réseau de partenaires fiables, le Programme de développement des collectivités devrait pouvoir atteindre encore plus de propriétaires d'entreprise des régions rurales et éloignées. L'objectif est d'entrer en communication avec les entrepreneurs là où ils se trouvent afin de les aider à croître.

L'annonce de l'initiative de financement de 100 millions de dollars de BDC survient juste avant la Semaine de la PME (le 19 au 25 octobre), une célébration de l'entrepreneuriat canadien.

« Les petites entreprises sont le pilier de notre économie et c'est particulièrement vrai dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse. Lorsque les entrepreneurs locaux ont accès à du financement, à des services de mentorat et à des partenaires fiables, ils créent de l'emploi et renforcent nos communautés. Ce nouveau partenariat entre BDC et le Programme de développement des collectivités fait fond sur les mesures décisives de notre gouvernement visant à soutenir les petites entreprises par l'entremise d'une aide financière et d'investissements. Ensemble, nous veillons à ce que tous les entrepreneurs, peu importe où ils vivent, aient les outils nécessaires pour démarrer leur entreprise, la faire croître et prospérer. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

« À BDC, nous croyons que chaque entrepreneur, quel que soit son lieu de résidence, a droit à une chance équitable de faire croître son entreprise. Cette initiative en collaboration avec le Programme de développement des collectivités, les Sociétés d'aide au développement des collectivités, les Centres d'aide au développement des collectivités et les Corporations au bénéfice du développement communautaire nous permet d'accomplir ce qu'une banque de développement devrait faire : aller où d'autres ne vont pas et construire des ponts où il n'y en a pas. Nous libérons un potentiel trop longtemps ignoré, car c'est exactement ce dont l'économie canadienne a besoin à l'heure actuelle. »

- La présidente et cheffe de la direction de BDC, Isabelle Hudon

« En joignant nos efforts à ceux de BDC en vue de multiplier les occasions et les ressources à la portée des entrepreneurs des régions rurales et éloignées de tout le pays, nous donnons lieu à une association puissante qui aura des retombées substantielles pour des décennies à venir. BDC s'est engagée à investir 100 millions de dollars pour soutenir les entreprises qui se heurtent à des difficultés considérables simplement en raison de leur position géographique et de l'étendue de notre pays. Cet engagement, conjugué à nos connaissances des communautés acquises grâce à notre présence sur le terrain, constitue un moyen judicieux de s'assurer que les capitaux injectés sont disséminés par l'entremise de prêts consentis à des entrepreneurs, nouveaux ou établis, qui sont prêts à faire passer leur entreprise au prochain niveau. »

- Le président du Programme de développement des collectivités, des Sociétés d'aide au développement des collectivités, des Centres d'aide aux entreprises et des Corporations au bénéfice du développement communautaire, Troy Dungate

« Dans la région de South Shore et de la baie St. Margarets, les entrepreneurs créent des emplois, soutiennent les familles et assurent le dynamisme de nos communautés rurales. Grâce à cette nouvelle initiative, ils auront accès au financement et à l'appui dont ils ont besoin pour poursuivre leur croissance. »

- La députée de South Shore-St. Margarets, Jessica Fancy

