OTTAWA, ON, le 20 juill. 2024 /CNW/ - Le 22 juillet, la ministre de la Petite Entreprise et la première femme d'origine philippine à siéger au Cabinet et à avoir été élue députée dans l'histoire canadienne, l'honorable Rechie Valdez, entamera sa visite officielle aux Philippines. Durant son séjour, la ministre soulignera 75 ans de solides relations bilatérales entre les deux pays. Elle participera à des discussions bilatérales avec des représentants du gouvernement philippin en plus de rencontrer des groupes d'investissement, des dirigeantes communautaires, des chefs d'entreprise et des entrepreneurs canadiens œuvrant aux Philippines. Les rencontres de la ministre porteront sur les nouvelles possibilités qui seront profitables pour les petites entreprises du Canada et des Philippines, et ouvriront la voie à la mission commerciale d'Équipe Canada prévue aux Philippines en décembre.

Le Canada est fier de compter environ un million de Canado-Philippins, des membres précieux de notre population active qui apportent une importante contribution au milieu de l'entrepreneuriat, au patrimoine canadien et à la société multiculturelle. Les réunions de la ministre Valdez renforceront les solides liens personnels qui sont à la base du partenariat qui unit le Canada aux Philippines. La visite officielle de la ministre Valdez aux Philippines fait suite à la mise en œuvre, au cours des derniers mois, d'un certain nombre d'initiatives visant à mettre en lumière le patrimoine canado-philippin, dont la célébration du 126e anniversaire de l'indépendance des Philippines au moyen d'un lever du drapeau sur la Colline du Parlement de même que la célébration pour la 6e année du Mois du patrimoine philippin en juin dernier. De plus, le gouvernement du Canada a pris, dans le budget de 2024, l'engagement de mettre sur pied en Colombie-Britannique un centre culturel philippin qui permettra à la communauté canado-philippine de se réunir pour mettre à l'honneur et préserver son patrimoine.

Le Canada désire continuer de collaborer avec les Philippines dans le cadre de priorités communes comme l'intensification du commerce et la stimulation de la croissance économique, le soutien aux petites entreprises œuvrant dans les deux pays et sur les marchés internationaux, le renforcement de la paix et de la sécurité à l'échelle mondiale, et l'avancement des droits de la personne au profit des populations des deux côtés du Pacifique.

« Près d'un million de Canado-Philippins résident au pays et c'est pourquoi il est plus important que jamais de continuer de renforcer les liens et l'amitié qui unissent notre gouvernement aux Philippines. Alors que nous soulignons 75 ans de relations bilatérales solides et amicales, mettons en lumière l'étroite collaboration dont font preuve nos deux pays en se penchant sur des priorités communes comme les changements climatiques, les soins de santé, le développement économique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. Je suis fière et honorée d'être la première femme d'origine philippine à siéger au Cabinet et à avoir été élue députée au Canada, et je suis déterminée à offrir de plus amples possibilités de croissance à nos deux pays. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

En 2022, le commerce de marchandises entre le Canada et les Philippines s'est élevé à 3,1 milliards de dollars, comparativement à 2,7 milliards de dollars en 2021. La même année, les exportations de marchandises canadiennes vers les Philippines ont atteint 1,2 milliard de dollars.

s'est élevé à 3,1 milliards de dollars, comparativement à 2,7 milliards de dollars en 2021. La même année, les exportations de marchandises canadiennes vers les ont atteint 1,2 milliard de dollars. Les importations de marchandises philippines au Canada en 2022 étaient estimées à 1,9 milliard de dollars, comparativement à 1,4 milliard de dollars l'année précédente. La part d'investissements directs effectués par le Canada aux Philippines en 2021 était d'environ 1,6 milliard de dollars.

en 2021 était d'environ 1,6 milliard de dollars. En février 2024, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 28,15 millions de dollars dans des programmes de développement pour les Philippines , en mettant l'accent sur le soutien à l'adaptation aux changements climatiques, à la résilience aux catastrophes naturelles et à l'amélioration des services de soins de santé.

, en mettant l'accent sur le soutien à l'adaptation aux changements climatiques, à la résilience aux catastrophes naturelles et à l'amélioration des services de soins de santé. En 2023, le gouvernement du Canada a annoncé l'ouverture d'un nouveau centre de traitement des demandes d'immigration à Manille, aux Philippines , afin d'augmenter, au Canada comme à l'étranger, la capacité de traitement de ces demandes.

, afin d'augmenter, au Canada comme à l'étranger, la capacité de traitement de ces demandes. En 2023, le gouvernement du Canada a annoncé l'ajout des Philippines au programme d'autorisation de voyage électronique, rendant ainsi le processus plus efficace et abordable pour les familles qui désirent se réunir et les personnes qui souhaitent visiter le Canada plus facilement.

au programme d'autorisation de voyage électronique, rendant ainsi le processus plus efficace et abordable pour les familles qui désirent se réunir et les personnes qui souhaitent visiter le Canada plus facilement. Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre sur pied en Colombie-Britannique un centre culturel philippin qui permettra à la communauté philippine de se réunir pour mettre à l'honneur sa culture et son patrimoine.

