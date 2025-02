OTTAWA, ON, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise noirs jouent un rôle essentiel dans l'économie de notre pays. Pourtant, ils continuent de se heurter à des obstacles systémiques lorsqu'ils souhaitent lancer ou faire croître leur entreprise. Par l'entremise du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN), une première en son genre au Canada, le gouvernement fédéral agit pour remédier à la situation.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a rencontré des partenaires du PECN, des propriétaires d'entreprise noirs et des dirigeants communautaires afin de discuter des retombées de ce programme sans précédent et de réaffirmer le soutien indéfectible du gouvernement fédéral à l'endroit des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprise noirs.

Depuis son lancement en 2021, le PECN a grandement contribué à améliorer la situation des propriétaires d'entreprise noirs au pays. Dans le cadre du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, des prêts totalisant plus de 65 millions de dollars ont été octroyés à plus de 700 entreprises de propriété noire. Et grâce au Fonds pour l'écosystème national, 43 organismes dirigés par des Noirs ont pu fournir des services de mentorat, de la formation et des conseils financiers à près de 16 000 entrepreneurs noirs.

La ministre Valdez a rappelé que le gouvernement fédéral avait annoncé, dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024, son intention de faire fond sur cette réussite en investissant une somme supplémentaire de 189 millions de dollars afin de prolonger de cinq ans le PECN. Cet investissement permettra aux entrepreneurs noirs de continuer d'avoir accès au financement et aux services de mentorat et de soutien dont ils ont besoin pour prospérer.

La ministre Valdez a également souligné qu'un moment marquant aurait lieu demain, soit le lancement officiel de la Carte de l'écosystème de l'entrepreneuriat noir du Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

Cette plateforme interactive permettra aux entreprises détenues par des membres des communautés noires de tout le Canada de se faire valoir auprès de clients, et de profiter de ressources vitales, de services de mentorat et de possibilités d'investissement. Elle fournira aussi des données précieuses qui serviront à l'élaboration des politiques et des programmes de soutien futurs du gouvernement. Depuis son déploiement anticipé en août 2024, l'outil de cartographie a déjà grandement contribué à rehausser la visibilité de la communauté d'affaires noire ainsi qu'à renforcer les liens au sein de cette communauté.

Le PECN aide les entrepreneurs noirs de partout au Canada à mettre sur pied et à faire croître leur entreprise de même qu'à la faire changer d'échelle. Le gouvernement fédéral demeure déterminé à assurer une croissance économique inclusive et à éliminer les obstacles que rencontrent ces entrepreneurs, et il le démontre bien en maintenant ses investissements, en mettant en place des outils novateurs comme la Carte de l'écosystème de l'entrepreneuriat noir et en favorisant l'établissement de partenariats solides avec des organismes dirigés par des Noirs.

« Les entrepreneurs des communautés noires stimulent l'innovation, créent des emplois et renforcent nos communautés. C'est dans cette optique que notre gouvernement a lancé le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, le premier en son genre au pays, afin de donner des chances égales aux propriétaires d'entreprise noirs d'avoir accès au financement, aux services de mentorat et aux ressources dont ils ont besoin pour prospérer. Avec un investissement supplémentaire de 189 millions de dollars, nous réaffirmons notre intention de soutenir les entreprises dirigées par des Noirs pour des années à venir. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Canada , des organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, des établissements d'enseignement postsecondaire ou d'autres établissements d'enseignement agréés et la Banque de développement du Canada . Le Programme a trois composantes : Le Fonds pour l'écosystème national dispose d'une enveloppe de 100 millions de dollars. Il a financé 43 organismes sans but lucratif au pays qui offrent maintenant des services de mentorat, de la formation en affaires et des conseils en planification financière aux entreprises. Le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires est doté d'un budget de 160 millions de dollars (30 millions de dollars provenant du gouvernement et 130 millions de dollars provenant de BDC). La prestation de ce fonds est assurée par la Fédération africaine canadienne de l'économie (FACE), qui fournit des prêts pouvant aller jusqu'à 250 000 $ aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprise noirs. Le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui représente un investissement de 5 millions de dollars, mène des recherches qualitatives et quantitatives et recueille des données sur l'état de l'entrepreneuriat noir au Canada afin d'aider à repérer les obstacles à la réussite des entrepreneurs noirs ainsi que les occasions de croissance. L'Université Carleton et la Dream Legacy Foundation ont joint leurs efforts pour mettre sur pied le Carrefour du savoir.

