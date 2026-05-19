Avis aux médias - La ministre Valdez et le secrétaire d'État Belanger feront le point sur des mesures de soutien aux petites entreprises de la Saskatchewan English
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
19 mai, 2026, 13:34 ET
REGINA, SK, le 19 mai 2026 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, et le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, feront le point sur les mesures de soutien du gouvernement du Canada aux brasseries, aux distilleries et aux vineries.
Date : Le mercredi 20 mai 2026
Heure : 12 h (heure du Centre)
Lieu :
District Brewing
1555 8th Avenue
Regina (Saskatchewan)
Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].
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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
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