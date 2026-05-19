REGINA, SK, le 19 mai 2026 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, et le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, feront le point sur les mesures de soutien du gouvernement du Canada aux brasseries, aux distilleries et aux vineries.

Date : Le mercredi 20 mai 2026

Heure : 12 h (heure du Centre)

Lieu :

District Brewing

1555 8th Avenue

Regina (Saskatchewan)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]