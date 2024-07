OTTAWA, ON, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Plus tôt cette semaine, la ministre de la Petite Entreprise et la première femme d'origine philippine à siéger au Cabinet et à avoir été élue députée dans l'histoire canadienne, l'honorable Rechie Valdez, a conclu sa visite officielle aux Philippines, marquant ainsi 75 ans de solides relations bilatérales entre les deux pays. La ministre Valdez a participé à des rencontres bilatérales productives en compagnie de représentants du gouvernement philippin, de dirigeantes communautaires, de représentants d'organismes axés sur l'entrepreneuriat, et de dirigeants de communautés de petites entreprises et d'entreprises en démarrage. Elle a également souligné l'importance de renforcer les liens économiques bilatéraux et mis en lumière les possibilités de collaboration accrue en matière de soutien des petites entreprises dans les deux pays ainsi qu'au sein de la communauté canado-philippine.

La ministre Valdez a rencontré son homologue, la sous-secrétaire du Groupe de développement des micro-, petites et moyennes entreprises au ministère du Commerce et de l'Industrie des Philippines, Cristina A. Roque, et le président-directeur général de la Corporation de la petite entreprise, Robert Bastillo. Ensemble, ils ont parlé de leurs approches respectives en ce qui concerne le soutien à la croissance et à l'innovation des petites et moyennes entreprises (PME). La ministre Valdez a profité de l'occasion pour mettre en valeur Proto, une entreprise canadienne en démarrage qui a recours à l'intelligence artificielle pour améliorer la prestation de services à la population par les organismes gouvernementaux philippins.

La ministre s'est aussi réunie avec des cadres de la Banque asiatique de développement afin de discuter du leadership dont fait preuve le Canada en soutenant le développement économique et social de la région, notamment par l'entremise de l'entente relative au Fonds climatique canadien pour le secteur privé en Asie récemment annoncée, qui aidera les entreprises du secteur privé de la région à réduire la pollution, à amorcer la transition vers des options à faibles émissions de carbone et à améliorer la résilience aux changements climatiques.

La ministre Valdez a par ailleurs rencontré les représentants de StartUp Village, un incubateur philippin qui collabore avec DMZ de l'Université métropolitaine de Toronto pour aider les entreprises en démarrage du Canada et des Philippines à percer le marché dynamique de l'autre pays.

La ministre a rencontré des dirigeantes de PME et des femmes chefs de file avec qui elle a discuté des défis et des possibilités pour les femmes dans l'écosystème entrepreneurial et en politique. Forte de son expérience personnelle à titre de propriétaire de petite entreprise, elle a parlé des moyens d'encourager plus de femmes à faire leur place dans ces milieux. Elle a également rencontré des entrepreneures qui ont obtenu un soutien par l'intermédiaire de fonds canadiens de développement international pour lancer leur entreprise.

Enfin, la ministre Valdez a tenu des discussions bilatérales avec des représentants du Bureau indo-pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire (BIPAA) à Manille. Il a été question des possibilités de soutenir les PME canadiennes et philippines des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits de la mer. Le BIPAA, créé dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, vise à aider les entreprises canadiennes des secteurs agricole et agroalimentaire à exporter vers les marchés de consommation à croissance rapide de l'Asie, y compris aux Philippines.

« Les rapports qui unissent le Canada et les Philippines n'ont jamais été aussi solides, et cette observation a été confirmée durant ma visite. Alors que nous soulignons 75 ans de relations bilatérales entre nos deux formidables pays cette année, nous allons continuer de nous pencher ensemble sur des priorités communes, notamment offrir de plus amples possibilités de croissance aux petites et moyennes entreprises et renforcer les liens personnels pour les Philippins vivant à l'étranger et au Canada. Je suis fière et honorée d'être la première femme d'origine philippine à siéger au Cabinet et à avoir été élue députée au Canada, et je suis déterminée à me faire la porte-parole des quelque un million de Canado-Philippins résidant au pays. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

