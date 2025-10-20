TORONTO, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Une économie inclusive est essentielle pour donner au pays des assises solides. Lorsqu'ils disposent des outils pour lancer et faire croître leur entreprise, les entrepreneurs noirs sont en mesure de créer des emplois, de stimuler l'innovation et de renforcer les communautés à l'échelle locale.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a donné le coup d'envoi à la Semaine de la PME en annonçant un investissement renouvelé de 189 millions de dollars dans le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN). Cet engagement permettra de maintenir les flux de capitaux, d'élargir les services consultatifs et d'approfondir les activités de recherche, ce qui facilitera le démarrage, le développement et la réussite de plus d'entreprises appartenant à des personnes noires.

Depuis son lancement, le PECN a fourni à au-delà de 24 000 entrepreneurs noirs répartis dans toutes les régions du pays un appui sous la forme de mentorat, de formation et de mises en relation stratégiques, tandis que des prêts d'une valeur de plus de 70 millions de dollars ont été approuvés dans le cadre du Fonds de prêts. Situées un peu partout au Canada, ces entreprises embauchent, exportent et innovent.

Grâce à ce financement renouvelé, les trois volets du PECN (le Fonds de prêts, le Carrefour du savoir et le Fonds pour l'écosystème) continueront à fonctionner collectivement afin d'ouvrir de nouvelles possibilités aux propriétaires d'entreprise noirs. Le Fonds pour l'écosystème élargira notamment sa couverture géographique avec le soutien des agences de développement régional.

La ministre Valdez a également annoncé la conclusion d'une entente entre la Fédération africaine canadienne de l'économie (FACE), qui administre le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, et la Banque de développement du Canada. Ainsi, les deux organisations poursuivront leur collaboration pour faciliter l'accès des entrepreneurs noirs aux capitaux.

En plus de produire des retombées économiques directes, le PECN renouvelé continuera d'étayer les efforts du gouvernement fédéral dans sa lutte contre le racisme et les obstacles systémiques à l'égard des personnes noires. Le PECN constitue une initiative économique clé contribuant à la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires.

« L'économie canadienne puise sa force dans le talent et la ténacité de nos concitoyens. Lorsqu'ils ont accès à des capitaux, à du mentorat et à des données fiables, les entrepreneurs noirs sont bien outillés pour transformer leurs idées en emplois et en prospérité pour leur communauté. Les 189 millions de dollars investis pour renouveler le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires permettront à un plus grand nombre d'entrepreneurs noirs de lancer et de faire croître leur entreprise ainsi que de renforcer l'économie au profit de tous. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

Lancé en 2021, le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) fournit un soutien financier ainsi qu'un appui dans d'autres domaines, notamment du financement, de la formation, du mentorat et des mises en relation stratégiques. Ce programme rehausse également la qualité et la disponibilité des données sur les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise noirs dans l'ensemble du Canada. Il comporte trois volets, soit le Fonds de prêts, le Carrefour du savoir et le Fonds pour l'écosystème.

Le gouvernement fédéral a alloué au PECN un financement complémentaire pouvant atteindre 189 millions de dollars sur cinq ans, de 2025 à 2030, dont : jusqu'à 105,4 millions de dollars destinés aux agences de développement régional, qui pourront continuer à mettre en œuvre le Fonds pour l'écosystème à l'échelle du Canada; jusqu'à 7,5 millions de dollars destinés au Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, pour soutenir des recherches visant à améliorer la qualité et la disponibilité des données sur l'écosystème entrepreneurial noir au Canada; jusqu'à 67 millions de dollars destinés au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, pour consentir des prêts d'un maximum de 250 000 $, de concert avec la Banque de développement du Canada, à des entrepreneurs et à des propriétaires d'entreprise noirs de toutes les régions.

À ce jour, le PECN a fourni un soutien à plus de 24 000 entrepreneurs noirs au pays. En outre, 801 prêts d'une valeur de plus de 70,6 millions de dollars ont été approuvés au titre du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

