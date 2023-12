OTTAWA, ON, le 19 déc. 2023 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et ministre responsable de la Banque de développement du Canada (BDC), l'honorable Rechie Valdez, a annoncé aujourd'hui la nomination de Brian O'Neil au poste de président du conseil d'administration de BDC. Le mandat de M. O'Neil, qui sera de quatre ans.

« M. O'Neil a toute l'expérience et toutes les connaissances nécessaires pour assumer ses nouvelles fonctions, et il siège au conseil d'administration de BDC depuis 2017, a déclaré la ministre Valdez. La grande expertise qu'il a acquise au sein du secteur privé lui sera très utile pour soutenir les efforts de BDC qui veut étendre ses services à la grandeur du pays et desservir un plus grand nombre de petites entreprises et d'entrepreneurs, en particulier ceux des groupes sous-représentés. M. O'Neil est un leader dynamique au sein du conseil d'administration de BDC et il contribuera à rendre l'économie du Canada plus forte, plus concurrentielle et plus inclusive. »

M. O'Neil est président d'A Faire Aujourd'hui Inc., un bureau de gestion de patrimoine et de fonds de capital-investissement privé basé à Toronto. Il possède plus de 25 années d'expérience, principalement en ce qui a trait à la prestation de conseils financiers aux entreprises canadiennes et à la gestion des investissements qu'il effectue en leur nom, et il a siégé pendant 15 ans à divers conseils d'administration.

Il a une maîtrise en Finances de l'Université Queen's et un baccalauréat en Économie de l'Université Western. Il porte en outre le titre d'analyste financier agréé et celui d'Institut des administrateurs de sociétés, Administrateur (IAS.A).

En plus d'accueillir M. O'Neil dans ses nouvelles fonctions, la ministre Valdez a aussi remercié Mike Pedersen pour ses excellents services à la présidence du conseil d'administration de BDC depuis 2018.

BDC est la banque par excellence du Canada pour les entrepreneurs. Elle donne accès à du financement et offre des services-conseils pour aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à croître et à réussir. Son principal levier d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions, incluant du capital de risque.

Cette nomination est le résultat d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

