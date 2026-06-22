La ministre Valdez annonce l'octroi de nouveaux fonds au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat

LETHBRIDGE, AB, le 22 juin 2026 /CNW/ - Bâtir l'économie la plus forte du G7 exige la participation pleine et équitable des femmes. Dans un contexte où le Canada déploie de nouveaux capitaux et de nouvelles idées pour soutenir la croissance économique, les femmes entrepreneures sont essentielles au démarrage d'entreprises, à la création d'emplois et au renforcement des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a annoncé l'octroi de 173,7 millions de dollars sur cinq ans pour maintenir l'élan de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), en vue d'aider plus d'entrepreneures à accéder au financement, à la formation et aux réseaux essentiels au lancement et à la croissance de leur entreprise.

Les femmes entrepreneures continuent de se heurter à plusieurs obstacles, dont un manque d'accès au capital, aux réseaux et aux possibilités de mentorat, ainsi que des données incomplètes à la disposition des programmes de soutien aux entreprises. Ces lacunes laissent le talent et la croissance sur la table à un moment où le Canada a besoin des deux.

Des organismes sans but lucratif obtiendront du financement pour administrer le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat, ce qui leur permettra de continuer à offrir des microprêts allant jusqu'à 50 000 $ à des entrepreneures partout au Canada. Jusqu'à présent, les organismes de prestation du Fonds de prêts ont consenti plus de 1 600 prêts à des femmes d'affaires.

Le Fonds pour l'écosystème de la SFE recevra également un appui. Le Fonds verse un financement à des organismes sans but lucratif qui fournissent des services consultatifs, de la formation en affaires et du mentorat afin d'aider les entrepreneures à lancer leur projet d'affaires, puis à faire croître et à développer leur entreprise.

Le gouvernement fédéral maintiendra aussi son soutien au Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Fort de ses 10 centres régionaux et de son réseau d'au-delà de 250 partenaires, le Portail est un point de convergence pour les chercheurs, les organismes de soutien aux entreprises et les parties prenantes clés qui mènent des recherches et qui recueillent des renseignements importants pour soutenir l'entrepreneuriat féminin au pays.

Depuis son lancement en 2018, la SFE a soutenu plus de 500 000 femmes entrepreneures partout au Canada, et l'investissement annoncé aujourd'hui fait fond sur ce solide bilan. Les femmes d'affaires bénéficient également des autres efforts du gouvernement fédéral pour renforcer les petites entreprises, notamment les mesures d'atténuation des droits de douane, le financement de l'adoption de l'IA, la réduction des formalités administratives et le soutien aux exportations vers de nouveaux marchés.

Citations

« Les femmes entrepreneures jouent un rôle essentiel pour bâtir l'économie la plus forte du G7. Elles créent des emplois, renforcent les collectivités et contribuent à faire du Canada un pays fort pour tous et toutes. En continuant d'investir dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, notre gouvernement s'assure qu'un plus grand nombre de femmes disposent de tout le nécessaire pour se lancer en affaires et prendre le virage de la croissance et du développement. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

Faits en bref

Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]