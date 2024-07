WINNIPEG, MB, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes. Plus de 2,1 millions de personnes âgées bénéficient déjà de la couverture du Régime. Jusqu'à présent, près de 250 000 d'entre elles ont reçu des soins buccodentaires, comme un nettoyage, des obturations ou une prothèse dentaire.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, et le député de Winnipeg-Nord, Kevin Lamoureux, ont fait le point sur les changements apportés récemment au RCSD.

À compter d'aujourd'hui, les fournisseurs de soins buccodentaires pourront soumettre une réclamation au RCSD pour chaque soin prodigué, ce qui leur permettra de traiter encore plus facilement les patients inscrits. L'inscription en ligne au RCSD pour les Canadiens non assurés âgés de 18 à 64 ans se fera en 2025.

Les enfants de moins de 18 ans admissibles, ainsi que les adultes titulaires d'un Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées valide, peuvent désormais présenter une demande d'adhésion en ligne par l'entremise de Service Canada. Sun Life, le fournisseur de services retenu par contrat, enverra aux demandeurs retenus une trousse de bienvenue contenant leur carte de membre, des renseignements sur leur couverture, ainsi que la date d'entrée en vigueur de leur couverture.

Les demandeurs admissibles recevront cette trousse de bienvenue de la Sun Life dans les trois mois environ suivant leur demande. Les frais liés aux traitements dispensés dans le cadre du RCSD ne seront pas couverts avant la date d'entrée en vigueur de la couverture.

Les soins buccodentaires sont des soins de santé. Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de ses dents et payer ses factures. Le RCSD contribuera à rendre les soins dentaires plus abordables pour près de neuf millions de Canadiennes et de Canadiens qui, selon les estimations, ne bénéficient actuellement d'aucune couverture.

Citations

« Les Canadiens ne devraient pas avoir à choisir entre payer leurs factures et obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin. Le Régime canadien de soins dentaires aura un effet déterminant, puisque l'ensemble de la population, sans égard à l'âge ou aux moyens financiers, pourra prendre soin de sa santé sans se ruiner. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les patients et les fournisseurs qui auront plus facilement accès au Régime. Grâce à cette importante réalisation, nous sommes en bonne voie de créer une économie plus inclusive, où des millions de Canadiens n'auront plus à se préoccuper du coût des soins dentaires et pourront jouir d'une vie meilleure. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

Faits en bref

Les personnes admissibles âgées de 65 ans ou plus peuvent continuer de présenter une demande en ligne au Régime canadien de soins dentaires (RCSD).

En décembre 2022, le gouvernement du Canada a lancé la Prestation dentaire canadienne (PDC) de façon provisoire pour aider à réduire les coûts des soins dentaires pour les familles admissibles. La PDC a permis à près de 450 000 enfants de moins de 12 ans de recevoir des soins buccodentaires. La PDC étant arrivée à terme le 30 juin, les parents et tuteurs ont été invités à présenter une demande d'adhésion au RCSD pour les enfants et les jeunes dont ils ont la charge.

a lancé la Prestation dentaire canadienne (PDC) de façon provisoire pour aider à réduire les coûts des soins dentaires pour les familles admissibles. La PDC a permis à près de 450 000 enfants de moins de 12 ans de recevoir des soins buccodentaires. La PDC étant arrivée à terme le 30 juin, les parents et tuteurs ont été invités à présenter une demande d'adhésion au RCSD pour les enfants et les jeunes dont ils ont la charge. Les autres résidents canadiens admissibles âgés de 18 à 64 ans pourront présenter en ligne leur demande d'adhésion au RCSD en 2025.

La participation des fournisseurs au RCSD est volontaire. Les dentistes, les denturologues, les hygiénistes dentaires et les spécialistes dentaires sont notamment admissibles et peuvent facturer des services.

Ce printemps, le gouvernement du Canada a lancé le Fonds d'accès à la santé buccodentaire, qui soutiendra des projets visant à améliorer la formation et la capacité des fournisseurs de soins buccodentaires, à mettre en relation les patients et les fournisseurs, et à déployer des efforts de prévention et d'éducation afin d'améliorer la santé buccodentaire.

Liens connexes

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Nadine Ramadan, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, [email protected]; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]