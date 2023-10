HALIFAX, NS, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Il est essentiel, pour favoriser le développement des petites et moyennes entreprises (PME) à fort potentiel de croissance et leur offrir du soutien, de leur consacrer des investissements et de leur assurer un accès au capital. Cela est particulièrement vrai pour les entrepreneurs traditionnellement sous-représentés dans le domaine du capital de risque (CR), notamment les femmes et les membres des communautés autochtones, noires et 2ELGBTQI+. Soutenir les petites entreprises, c'est favoriser l'établissement d'une économie dynamique qui contribuera à la création de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a annoncé un investissement pouvant atteindre 25 millions de dollars dans cinq gestionnaires de fonds de CR au titre du volet de la croissance inclusive de l'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR) renouvelée. Les cinq gestionnaires de fonds de CR sont :

Il s'agit du premier de deux investissements qui seront réalisés dans le cadre du volet de la croissance inclusive de l'ICCR et qui s'inscrivent dans le financement annoncé dans le budget de 2021. Le volet de la croissance inclusive permettra de favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de l'écosystème canadien de CR en améliorant l'accès au capital pour une diversité de gestionnaires de fonds et d'entrepreneurs canadiens de sorte qu'ils puissent continuer de transformer de nouvelles idées en produits pour la population canadienne, de renforcer l'économie du pays et de créer de bons emplois.

L'ICCR renouvelée devrait permettre d'injecter, dans le cadre d'un investissement combiné de 450 millions de dollars dans des fonds de CR et des fonds de fonds, au moins 1,6 milliard de dollars dans le marché canadien des capitaux d'innovation, en conjonction avec d'autres investissements publics et privés. Un deuxième appel de déclaration d'intérêt pour une autre étape de financement à hauteur de 25 millions de dollars est en cours et prendra fin le 22 novembre 2023.

Chaque bénéficiaire devra rendre compte de ses progrès en matière d'amélioration de l'égalité des sexes et de la diversité au sein de l'écosystème de CR. Ainsi, un plus grand nombre de PME appartenant à des femmes et à d'autres membres de communautés sous-représentées auront un meilleur accès au capital dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion, ce qui stimulera l'économie canadienne.

« Soutenir la croissance inclusive dans le secteur du capital de risque permet de veiller à ce qu'une diversité d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises en démarrage reçoivent les investissements qui, historiquement, ne leur ont pas été accordés simplement en raison de leur identité. Notre gouvernement est déterminé à donner à chacun une chance équitable de se vouer à sa passion et de présenter ses idées novatrices. Nous mettons donc davantage de capitaux à la disposition des entreprises dirigées par des femmes et d'autres membres de communautés sous-représentées pour accélérer la formation d'une génération diversifiée d'entrepreneurs et d'innovateurs brillants au Canada. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« Pour que l'économie réalise son plein potentiel, il est essentiel que tout le monde y participe. Quand on donne des possibilités équitables aux entrepreneures, elles dépassent de beaucoup leurs pairs au chapitre de la croissance de leur entreprise et du rendement du capital investi. L'annonce d'aujourd'hui permettra aux fonds de capital de risque axés sur les femmes comme Sandpiper Ventures de continuer à stimuler la croissance économique au Canada atlantique et à appuyer un segment démographique qui sait constamment se surpasser. Grâce à ces investissements cruciaux de démarrage, l'ensemble de la population canadienne se voit offrir des chances égales de réussite. »

- Le député d'Halifax, Andy Fillmore

Faits en bref

Combinée aux investissements du secteur privé, l'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR) renouvelée devrait permettre d'injecter environ 1,6 milliard de dollars dans le marché canadien des capitaux d'innovation.

Les bénéficiaires de financement annoncés aujourd'hui ont été retenus à la suite d'un processus rigoureux fondé sur les recommandations d'un comité de sélection du secteur privé, composé d'experts de l'industrie hautement qualifiés, ainsi que d'experts de la Banque de développement du Canada (BDC) et d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

(BDC) et d'Innovation, Sciences et Développement économique . Le deuxième appel de déclaration d'intérêt du volet de la croissance inclusive pour une autre étape de financement à hauteur de 25 millions de dollars est en cours et prendra fin le 22 novembre 2023.

En 2021, le secteur canadien du capital de risque (CR) a investi 15,1 milliards de dollars dans le cadre de 805 ententes, soit plus du double du précédent record établi en 2019.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Canada se classe parmi les cinq meilleurs pays pour ce qui est des investissements en CR exprimés en pourcentage du produit intérieur brut.

se classe parmi les cinq meilleurs pays pour ce qui est des investissements en CR exprimés en pourcentage du produit intérieur brut. Le gouvernement du Canada a récemment lancé, dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du CR. L'Initiative, dotée d'une enveloppe de 15 millions de dollars, vise à consolider l'environnement de CR pour les entrepreneures canadiennes et à le rendre plus inclusif. Elle appuie des projets qui renforcent la capacité des entrepreneures à accéder au CR, qui contribuent à accroître la représentation des femmes dans le secteur du CR, et qui aident à ce que l'on soit plus attentif aux préjugés sexistes et inconscients potentiels dans le secteur.

a récemment lancé, dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du CR. L'Initiative, dotée d'une enveloppe de 15 millions de dollars, vise à consolider l'environnement de CR pour les entrepreneures canadiennes et à le rendre plus inclusif. Elle appuie des projets qui renforcent la capacité des entrepreneures à accéder au CR, qui contribuent à accroître la représentation des femmes dans le secteur du CR, et qui aident à ce que l'on soit plus attentif aux préjugés sexistes et inconscients potentiels dans le secteur. BDC, qui administre l'ICCR, est l'investisseur en CR le plus actif au Canada , gérant des investissements de plus de 4,2 milliards de dollars dans ce domaine. BDC bonifie également les investissements en CR afin d'accroître la diversité dans ce secteur. Elle a récemment lancé Excelles - Fonds et lab pour les femmes, une initiative de 500 millions de dollars qui constitue la plus importante plateforme d'investissement en son genre au monde.

